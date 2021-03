Jérémy Delhaye was in zijn jeugd een van de snelste sprinters van ons land. Samen met zijn vrouw Jo Verbruggen richtte hij in 2014 een hr-bedrijf op. Zes jaar later is MetiSelect Ambassadeur van de Trends Gazellen.

"We zijn van start gegaan met een laptop, een gsm, een hoop ervaring in de hr-wereld en een uitgebreid netwerk", vertelt Jo Verbruggen. "We zijn geen financiële strategen met een gedetailleerd businessplan. De passie voor ons vak en de goesting om te ondernemen zijn onze belangrijkste drijfveren, niet de groeicijfers. We willen met MetiSelect een stempel op de arbeidsmarkt drukken."

Dat is aardig gelukt. In zes jaar heeft MetiSelect zijn plaats in de sector gevonden. Selectie en rekrutering zijn de kernactiviteiten, maar het bedrijf biedt ook andere hr-diensten aan, zoals uitzendarbeid, interim-management en outsourcing. Het klantenbestand bestaat uit zowel kmo's als multinationals in alle sectoren.

De hoofdzetel bevindt zich in Affligem. Daarnaast heeft MetiSelect vestigingen in Antwerpen, Brussel, Leuven en Vilvoorde. Onlangs zette het zijn eerste stappen in Wallonië, met een opstart in Nijvel. In die kantoren werken zestien medewerkers. Daarnaast staan veertig mensen op de payroll in de divisie MetiProjects. Die stelt professionals ter beschikking voor tijdelijke of dringende opdrachten.

Beleving in een baan

Een succesrecept hebben Verbruggen en Delhaye naar eigen zeggen niet. "Je hoeft het warm water niet altijd uit te vinden. Het verschil zit soms in de details", reageert Jo Verbruggen. "Het begint altijd met het luisteren naar de wensen van de klant. Daaraan proberen we een oplossing te koppelen."

Op de arbeidsmarkt zijn de machtsverhoudingen in korte tijd helemaal veranderd. Steeds vaker beslist de kandidaat over de modaliteiten van een samenwerking. "Het valt op dat de mensen veel meer belang hechten aan beleving in hun baan. Samen met hen gaan we graag op zoek naar een geschikte werkgever. Dat vergt wel een andere mindset en een andere manier van werken", zegt Jérémy Delhaye.

Warme onderneming

Het vinden van de juiste mensen voor de eigen organisatie blijft ook voor MetiSelect een voortdurend aandachtspunt. "We vragen veel van onze medewerkers", beseft Jo Verbruggen. "Maar aan de andere kant krijgen onze mensen volop de kans om zich te ontwikkelen. Bij onze selectieprocedure hechten we veel belang aan zachte vaardigheden, zoals attitude en gedrevenheid. Ook flexibiliteit is cruciaal. Dat hebben onze mensen tijdens de eerste lockdown bewezen door zich meteen aan te passen. Het is een uitdaging om op afstand verbinding te maken met al onze mensen. We hebben al heel wat digitale ontspanningsinitiatieven genomen en de positieve reacties doen ons veel plezier. Het bewijst dat we nog altijd een warme onderneming zijn."

"We zijn van start gegaan met een laptop, een gsm, een hoop ervaring in de hr-wereld en een uitgebreid netwerk", vertelt Jo Verbruggen. "We zijn geen financiële strategen met een gedetailleerd businessplan. De passie voor ons vak en de goesting om te ondernemen zijn onze belangrijkste drijfveren, niet de groeicijfers. We willen met MetiSelect een stempel op de arbeidsmarkt drukken." Dat is aardig gelukt. In zes jaar heeft MetiSelect zijn plaats in de sector gevonden. Selectie en rekrutering zijn de kernactiviteiten, maar het bedrijf biedt ook andere hr-diensten aan, zoals uitzendarbeid, interim-management en outsourcing. Het klantenbestand bestaat uit zowel kmo's als multinationals in alle sectoren. De hoofdzetel bevindt zich in Affligem. Daarnaast heeft MetiSelect vestigingen in Antwerpen, Brussel, Leuven en Vilvoorde. Onlangs zette het zijn eerste stappen in Wallonië, met een opstart in Nijvel. In die kantoren werken zestien medewerkers. Daarnaast staan veertig mensen op de payroll in de divisie MetiProjects. Die stelt professionals ter beschikking voor tijdelijke of dringende opdrachten. Een succesrecept hebben Verbruggen en Delhaye naar eigen zeggen niet. "Je hoeft het warm water niet altijd uit te vinden. Het verschil zit soms in de details", reageert Jo Verbruggen. "Het begint altijd met het luisteren naar de wensen van de klant. Daaraan proberen we een oplossing te koppelen." Op de arbeidsmarkt zijn de machtsverhoudingen in korte tijd helemaal veranderd. Steeds vaker beslist de kandidaat over de modaliteiten van een samenwerking. "Het valt op dat de mensen veel meer belang hechten aan beleving in hun baan. Samen met hen gaan we graag op zoek naar een geschikte werkgever. Dat vergt wel een andere mindset en een andere manier van werken", zegt Jérémy Delhaye. Het vinden van de juiste mensen voor de eigen organisatie blijft ook voor MetiSelect een voortdurend aandachtspunt. "We vragen veel van onze medewerkers", beseft Jo Verbruggen. "Maar aan de andere kant krijgen onze mensen volop de kans om zich te ontwikkelen. Bij onze selectieprocedure hechten we veel belang aan zachte vaardigheden, zoals attitude en gedrevenheid. Ook flexibiliteit is cruciaal. Dat hebben onze mensen tijdens de eerste lockdown bewezen door zich meteen aan te passen. Het is een uitdaging om op afstand verbinding te maken met al onze mensen. We hebben al heel wat digitale ontspanningsinitiatieven genomen en de positieve reacties doen ons veel plezier. Het bewijst dat we nog altijd een warme onderneming zijn."