Het jaar 2020 veroorzaakte bij heel wat bedrijven een abrupte kentering, na jaren van groei. Tobania is een uitzondering. De omzet van het business- en technologieconsultancybedrijf met hoofdkantoor in Strombeek-Bever ging voor het eerst voorbij 100 miljoen euro.

Met Python Predictions heeft Tobania sinds vorig jaar een van de pioniers in datamanagementsystemen in portefeuille. Het Brusselse bedrijf specialiseert zich al meer dan vijftien jaar in datawetenschap. "Data zijn the next big thing in de digitale transformatie. Het exploiteren en valoriseren van data is essentieel geworden voor bedrijven die willen optornen tegen reuzen zoals bol.com en Coolblue. We zien heel wat potentieel in de uitbouw van het data-ecosysteem van een bedrijf. We zijn van plan sterk te groeien met consultancy-activiteiten in dat domein", zegt Lode Peeters, de CEO van Tobania.

Lokale projecten

2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als het coronajaar. Heel wat bedrijven kregen harde noten te kraken. Tobania slaagde er toch in te groeien naar 100 miljoen euro omzet. "Het was een beetje dubbel. Aan de ene kant kwamen de budgetten van onze klanten onder druk, waardoor ze sommige projecten moesten uit- of afstellen", zegt Peeters. "Aan de andere kant was de nood hoog om de digitale transformatie te versnellen. Plots moesten onze bedrijven online werken met klanten, leveranciers en medewerkers, en niet iedereen was daarop voorbereid. Het doet me plezier dat in die moeilijke context al onze activiteiten zijn blijven groeien."

Covid-19 was voor heel wat bedrijven een wake-upcall. "De grote bedrijven waren al langer bezig met de digitale transformatie, maar kmo's hebben nu ook grote stappen gezet. Iedereen heeft de voordelen van e-commerce en de cloud ontdekt", zegt Peeters. "Daarbij zijn we ervan overtuigd dat lokale projecten weer belangrijker worden en dat het hoogtepunt van de outsourcing naar verre landen achter ons ligt."

Copiloot voor de klant

Tobania is in 2020 blijven aanwerven. "Er zijn 160 nieuwe medewerkers bij gekomen", zegt Peeters. "Al bij al heeft covid-19 nauwelijks iets veranderd aan de spanning op de arbeidsmarkt. Sommige bedrijven hebben natuurlijk afscheid moeten nemen van mensen, waardoor die talenten op de arbeidsmarkt zijn gekomen, maar aan de andere kant is de vraag naar technische profielen toegenomen."

Bij Tobania valt het personeelsverloop naar eigen zeggen best mee. "We zetten zwaar in op employee intimacy. Telewerk maakt het zeker niet gemakkelijker om de band met iedereen te behouden, maar onze teams hebben de voorbije maanden heel wat originele initiatieven genomen. Iedereen kreeg bijvoorbeeld een verrassingsbox thuisbezorgd en meer dan 380 medewerkers hebben achter hun scherm onze virtuele nieuwjaarsreceptie bijgewoond met een Tobania-liveband, leuke video's en een kookworkshop."

Tobania is een fervente aanhanger van de Wingman-filosofie, waarbij het bedrijf als copiloot fungeert voor de klanten, die aan de stuurknuppel blijven zitten. "We trekken die filosofie door naar onze medewerkers. Als copiloot helpen we al onze consultants hun leertraject uit te bouwen. Bij gebrek aan een aangepast aanbod hebben we onze Tobania.Academy opgericht. Onze mensen krijgen de kans hun technische en sociale vaardigheden bij te werken."

Ondernemende manager

Lode Peeters koestert nog altijd internationale expansieplannen, maar ze zitten om meerdere redenen in de koelkast. "We blijven trouw aan onze bedrijfsstrategie, we hebben geen projecten stopgezet", benadrukt hij. "Sinds de eerste lockdown zijn we wel voorzichtiger en spreiden we de investeringen meer in de tijd. We hebben een intern comité dat zich toelegt op overnames en fusies, maar die activiteiten staan op een lager pitje. Niet alleen door corona. Er is veel geld in omloop, waardoor de prijzen op de overnamemarkt exuberant zijn."

Op de vraag of hij een ondernemer of een manager is, blijft een antwoord lang uit. "Ik ben een ondernemende manager geworden", lacht hij. "Ik probeer nog elke dag te groeien als manager. Soms moet ik me inhouden. Typisch aan een ondernemer is dat hij kiest voor de shortcut, dat hij dwars door het bos gaat. Als CEO van een bedrijf met meer dan 1000 medewerkers kan dat niet meer. Ik moet nu meer de geijkte paden volgen. Ik moet delegeren en laat mijn teamleden meer verantwoordelijkheid nemen. Pas op die manier krijg je als bedrijfsleider het volle respect van je medewerkers en krijg ik de tijd om nieuwe dingen te doen."

