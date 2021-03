Elk jaar brengen de Trends Gazellen onbekende parels aan de oppervlakte. Cognizone is daarvan een mooi voorbeeld. Het Leuvense softwarebedrijf helpt organisaties met hun datamanagement.

Met een grote glimlach neemt Agis Papantoniou in Griekenland voor zijn scherm plaats voor dit online-interview. Hij heeft zonet een belangrijke deal met het Europees Parlement afgerond. En natuurlijk is hij ook blij met de trofee van de Trends Gazellen. "We zijn nog vrij onbekend, maar we hebben dan ook nog geen euro in marketing geïnvesteerd. Die prijs is een leuke erkenning voor het hele team", zegt hij. "De grootste voldoening voor mezelf is dat ik twintig jaar na mijn studie in artificiële intelligentie en semantische technologie dit toonaangevende bedrijf in deze sector mag leiden."

Zoeken naar consensus

Cognizone is een softwarebedrijf dat gespecialiseerd is in semantische technologie en linked open data. Daarvoor gebruikt het open standaarden als Resource Description Framework (RDF). "Concreet helpen we organisaties om hun data zuiver, gestructureerd en gebruiksklaar te houden", legt Papantoniou uit. " Data for good, is ons motto. Daarmee benadrukken we dat we niet alleen een expert in datawetenschap en software willen zijn, maar dat onze projecten ook resulteren in data met een meerwaarde voor bedrijven, burgers en onderzoekers. We willen de Europese leider in de ontwikkeling van linked open data-oplossingen worden."

Papantoniou had in het buitenland al veel watertjes doorzwommen toen hij in België aan de slag ging. Hier leerde hij Dominique Vandensteen kennen, met wie hij in 2015 aan de wieg van Cognizone stond. Later kwamen Natan Cox en Gregory De Backer het management versterken. "Ik mag dan wel de titel van CEO op mijn naamkaartje hebben, in de praktijk functioneren we als een team. We zoeken altijd naar een consensus", benadrukt Papantoniou.

Financiële partner

Het verhaal van Cognizone begon met een opdracht in onderaanneming, met de Europese Commissie als finale klant. Al snel volgden andere projecten, onder meer bij de Luxemburgse en de Zwitserse overheid. In 2021 boekt Cognizone meer dan 90 procent van zijn omzet bij publieke instellingen. Daarnaast zijn er enkele industriële projecten. Onlangs heeft het bedrijf een project opgestart bij de Franse oliereus Total.

Het team van Cognizone groeit razendsnel. Inclusief freelancers verdedigen al dertig hooggekwalificeerde mensen de bedrijfskleuren. "Bij de rekrutering leggen we de lat extreem hoog. We hebben daarvoor een testprotocol ontwikkeld. Om het met de woorden van Steve Jobs te zeggen: we werven slimme mensen aan die ons kunnen vertellen wat we moeten doen", glimlacht Agis Papantoniou.

Bij investeerders is de appetijt voor bedrijven die actief zijn in datamanagement heel hoog. Op de vraag of een beursnotering een optie is, reageert Papantoniou meteen. "Absoluut niet. Tot nu hebben we altijd op eigen kracht gevaren en die onafhankelijkheid is een grote troef. Om nieuwe markten te openen willen we stilaan wel praten met een financiële partner, op voorwaarde dat die ons voldoende vrijheid laat."

