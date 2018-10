Test Aankoop: 'Ryanair staat niet boven de wet'

Wie als gedupeerde passagier van Ryanair rekent op een vergoeding voor een geannuleerde vlucht - als gevolg van stakingsacties bijvoorbeeld - moet er rekening mee houden dat de lagekostenluchtvaartmaatschappij heeft gesleuteld aan de procedure om een dergelijke klacht in te dienen.

Ryanair heeft namelijk de contractuele voorwaarden aangepast, waardoor je als gedupeerde passagier sinds 2 oktober je klacht dient neer te leggen voor een Ierse rechtbank.

Consumentenorganisatie Test Aankoop omschrijft het bijsturen van de contractuele voorwaarden als 'onrechtmatig en dus onwettelijk', en stuurt een ingebrekestelling naar de Ierse luchtvaartmaatschappij, zo kondigt ze aan.

"De formulering en grond van deze nieuwe clausule kunnen worden beschouwd als ongerechtvaardigd en tegenstrijdig met het Europees recht en het internationaal privaatrecht", meldt Test Aankoop in een persbericht.

De consumentenorganisatie is de voorbije weken al naar de rechters in Zaventem en Charleroi gestapt tegen praktijken van Ryanair. "Dit gebeurde in overeenstemming met de regels van het internationaal privaatrecht en het Europees recht, maar ook overeenkomstig recente jurisprudentie van het Hof van Justitie. De zaken zijn dus helder en duidelijk."

Het gaat daarbij om 1400 dossiers, waarvan eind augustus 50 procedures werden ingeleid bij het vredegerecht van Zaventem en Charleroi.