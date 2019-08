De verkoop van bromfietsen zit na jaren van daling opnieuw in de lift. Dat is grotendeels te danken aan het succes van de zogenaamde speed pedelecs, meldt de automobiel- en tweewielerfederatie Febiac.

De verkoop van klasse A- en klasse B-bromfietsen steeg in de eerste zeven maanden van het jaar met 47,5 procent. In de klasse B (tot 45 kilometer per uur), waartoe ook de speed pedelecs of snelle elektrische fietsen behoren, zijn de inschrijvingen tussen januari en juli met 78,8 procent gestegen.

In de top tien van inschrijvingen in de periode januari tot juli zijn er zeven merken van speed pedelecs, met Stromer op kop. Het succes van de speed pedelecs is volgens Febiac onder meer te verklaren door leasingformules die er voor dergelijke tweewielers gelden.

In de klasse A (tot 25 kilometer per uur) is er een daling met 5,7 procent, ondanks de populariteit van elektrische fietsen. Die hebben echter nauwelijks invloed op de cijfers, aangezien daarvoor geen inschrijving en nummerplaat vereist zijn. In de klasse A zijn het dan ook vooral de klassieke bromfietsen die standhouden.

Algemeen neemt het aantal elektrische bromfietsen wel toe. 'Dat heeft in Vlaanderen ook te maken positieve houding van de overheid tegenover elektrische voertuigen', aldus Febiac. Zo is er sinds 2019 een nultarief bij het inschrijven van zo'n voertuig, en sinds 15 april geeft de Vlaamse overheid ook een Zero Emission-bonus.

Febiac pleit donderdag nog voor een eenduidige regelgeving voor bromfietsen en fietsen met elektrische ondersteuning. Vandaag bestaan er namelijk nog uiteenlopende regels rond het al dan niet verplicht dragen van een helm en het afsluiten van een verzekering.