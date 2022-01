De aanwervingsintenties van Belgische kmo's zijn de hoogste die hr-dienstverlener SD Worx heeft gemeten sinds het daarover cijfers verzamelt sinds 2010. Vooral kmo's in de industrie en de bouw hebben grote rekruteringsplannen, zo blijkt zondag uit de driemaandelijkse tewerkstellingsenquête.

SD Worx bevroeg voor de enquête 661 bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken van kmo's, bedrijven tot 250 werknemers. Bijna de helft van de Vlaamse kmo's wil voor eind maart personeel aanwerven. Bij bijna acht op de tien gaat het om een personeelsuitbreiding. In de industrie en de bouw willen zelfs zes op de tien kmo's personeel aanwerven begin 2022. In september vorig jaar was dat nog minder dan de helft.

Nog volgens SD Worx geeft de meerderheid van de kmo's aan dat het om recente vacatures gaat. Het aandeel lang opstaande vacatures zou wel gestegen zijn tot vier op de tien. Die stijging is opnieuw vooral uitgesproken voor kmo's in de industrie en de bouw, waar zes op de tien spreken van 'vooral lang openstaande vacatures'. Bijna de helft van alle kmo's geeft aan dat het voornamelijk om knelpuntberoepen gaat, klinkt het. Tot slot zal een op de tien kmo's volgend kwartaal iemand moeten ontslaan. Een op de vijf daarvan zal deze medewerker ook vervangen.

'De meest uitgesproken aanwervingsplannen zien we bij kmo's in de industrie en de bouw', duidt Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx. 'Enerzijds omdat ze meer moeite hebben met het vinden van de geschikte profielen en anderzijds ziet bijna de helft van de kmo's in die sector het werk toenemen. Dat is meer dan in de dienstensectoren. Zes op de tien kmo's in de industrie en de bouw spreken van knelpuntberoepen én van vooral lang openstaande vacatures. Dat is minder goed nieuws.'

