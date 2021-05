Steve Van den Kerkhof, de CEO van de pretparkengroep Plopsa, droomt er al jaren van om de fakkel door te geven.

"Ik doe dit al 21 jaar en kan nooit mijn telefoon afzetten. Dit gaat 24 uur per dag, zeven dagen per week door. Daar wil ik op termijn verandering in brengen, om iets kwalitatiever te kunnen leven", zegt de 46-jarige Van den Kerkhof. Maar die plannen moet hij door de coronacrisis uitstellen. "Ik heb beloofd aan de nieuwe aandeelhouders van Studio 100 (Vic Swerts en Frank Donck kochten in 2020 samen een kwart van de aandelen, nvdr) eerst mijn businessplan voor de parken uit te voeren. Als het daardoor enkele jaren langer duurt voor ik de fakkel kan doorgeven, dan is dat maar zo", stelt Van den Kerkhof. Welke rol hij nadien opneemt in de groep Studio 100, is onduidelijk. "Dat is voor de aandeelhouders om in te vullen. Ik hoop dat zij en de raad van bestuur dan overtuigd zijn en me nog een rol geven." Van den Kerkhof begon zijn carrière als auditor bij Arthur Andersen. Hij ging in 1999 aan de slag bij Studio 100. Een jaar later werd hij CFO van Plopsaland De Panne en sinds 2002 is hij de CEO van Plopsa. Hij was ook jarenlang de voorzitter van Studio 100. De suggestie dat hij later mogelijk CEO's Hans Bourlon en Gert Verhulst zou opvolgen bij Studio 100, wuift hij weg. "Ik zie Hans en Gert nog elke dag met sprankelende oogjes en heel veel enthousiasme werken. Ik zou hen absoluut niet afschrijven, ook niet over vijf of zelfs tien jaar. Ik zou het ook niet durven" ( lacht).