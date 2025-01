What’s Cooking? op overnamepad in Frankrijk

De voedingsgroep What’s Cooking? (het vroegere Ter Beke) heeft een overname op het oog in Frankrijk. Ze wil er het bedrijf Sveltic kopen, dat diepgevroren en gekoelde kant-en-klaarmaaltijden produceert. Dat heeft de Oost-Vlaamse groep woensdagochtend bekendgemaakt.

Sveltic, dat een omzet realiseert van meer dan 50 miljoen euro, is onderdeel van de groep Mousquetaires, die bekend is van de Intermarché-winkels. Er lopen exclusieve onderhandelingen over een volledige overname.

What’s Cooking? denkt de overname in de eerste helft van 2025 te kunnen afronden. De transactie zou een bedrijfswaarde hebben van 35 miljoen euro, luidt het. Sveltic heeft een productievestiging in het noordwesten van Frankrijk, in de buurt van de stad Rennes.

De overname kadert in de strategie van What’s Cooking? – onder meer bekend om het lasagnemerk Come a Casa – om zich te concentreren op bereide gerechten. In oktober kondigde het beursgenoteerde bedrijf aan zijn divisie hartig beleg (salami, ham, paté …) te willen verkopen aan de Duitse investeringsgroep Aurelius. De verkoop van die afdeling, die goed was voor meer dan de helft van de totale omzet, ligt op schema, zegt What’s Cooking? woensdag.

