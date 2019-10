Geen enkel Belgisch biotechbedrijf heeft zulke pieken en dalen gekend als het Leuvense Oxurion, beter bekend onder zijn vorige naam ThromboGenics. CEO Patrik De Haes incasseerde al uppercuts, maar weigert tegen het canvas te gaan.

Een handvol jaren geleden groeiden de bomen nog tot in de hemel voor Oxurion, dat toen nog ThromboGenics heette. Het door de Leuvense hoogleraar Désiré Collen opgerichte bedrijf had begin 2013 het oogmedicijn Jetrea op de Amerikaanse markt gebracht. Een knappe primeur, want nooit eerder had een Belgisch beursgenoteerd biotechbedrijf het hele parcours op eigen houtje afgelegd. Het bracht een golf van beleggersenthousiasme op gang. Vloeibaar goud heette Jetrea te zijn, omdat het volgens sommige analisten jaarlijks minstens een half miljard euro kon opleveren. Beleggers stuwden het aandeel naar een piek van 47 euro, en CEO Patrik De Haes en zijn team werden bedolven onder de lofbetuigingen.

...