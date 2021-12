De Amerikaanse sportfabrikant Nike neemt metaverse modebedrijf RTFKT over, meldt het bedrijf in een persbericht. Daarmee toont Nike zijn ambities om te investeren in dit parallelle universum, omschreven als 'de toekomst van het internet'.

RTFKT, uitgesproken als Artefact, werd opgericht in 2020 en maakt gebruik van nieuwe technieken op gebied van NFT's (non fungible tokens), blockchain en augmented reality. Het bedrijf is gespecialiseerd in het maken van virtuele producten, waaronder sportschoenen.

'Nike is het enige merk ter wereld dat onze diepe passie voor innovatie, creativiteit en gemeenschap deelt en we zijn blij dat we ons merk, dat volledig is gevormd in de metaverse, kunnen laten groeien', reageert RTFKT-topman Benoît Pagotto. Het bedrag van de overname werd niet bekendgemaakt.

Het Amerikaanse sportmerk kijkt al geruime tijd met grote interesse naar metaverse, een virtuele ruimte die alle virtuele werelden aan elkaar verbindt door gebruik te maken van het internet en augmented reality. In november lanceerde het bedrijf "Nikeland" op het videogameplatform Roblox, een virtuele wereld waar spelers hun personages kleden in Nike-kledij.

De belangstelling van grote merken voor metaverse neemt toe sinds Facebook eind oktober aankondigde dat het van deze virtuele ruimte zijn nieuwe bedrijfsproject wil maken.

