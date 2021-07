Er waren in juni nog 281.392 mensen minstens één dag tijdelijk werkloos in België. Dat blijkt uit cijfers van de RVA. Tegenover mei zijn dat er 31,2 procent minder, maar het blijft toch een hoog aantal.

Dankzij het systeem van tijdelijke werkloosheid krijgen werknemers een uitkering van de overheid als hun bedrijf tijdelijk de activiteiten moet verminderen of staken. Het systeem werd in de coronacrisis massaal toegepast, en bijvoorbeeld ook slachtoffers van de overstromingen kunnen er momenteel een beroep op doen. De laatste maanden is het aantal tijdelijk werklozen gedaald omdat sectoren weer konden opstarten. Zo kan de horeca sinds 9 juni ook binnen weer mensen ontvangen. Toch blijft 281.392 tijdelijk werklozen een ongewoon hoog aantal. In juni 2019 waren er bijvoorbeeld maar 99.356 tijdelijk werklozen. In april vorig jaar, toen de maatregelen tegen het coronavirus het verst gingen, waren er bijna 1,3 miljoen tijdelijk werklozen.