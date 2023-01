De Noorse olietankerrederij Frontline wil niet meer samengaan met zijn Belgische sectorgenoot Euronav. Het bedrijf meldt dat het fusieakkoord is opgezegd. Als gevolg van het nieuws kreeg het aandeel van Euronav bij opening van de beurs een zware klap.

De fusie moest leiden tot een wereldwijde leider in de olietankerindustrie, luidde het vorig jaar bij de aankondiging van de plannen.

Maar al snel bleek dat de familie Saverys, die Euronav oprichtte, zich tegen de fusie verzette. De familie trok haar belang in Euronav vervolgens op tot 25 procent om de fusie te blokkeren.

Afgeblazen

In een persbericht zegt Frontline er nu zelf de stekker uit te trekken. Frontline zal geen ruilbod doen op de aandelen van Euronav en ook geen beursnotering in Brussel meer vragen. 'We betreuren dat de fusie zoals gepland in juli 2022 niet hebben kunnen afronden', zegt Frontline-CEO Lars H. Barstad.

Een reden voor het laten varen van de plannen geeft het bedrijf niet in de mededeling.

In een reactie neemt Euronav akte van de beslissing en zegt zich 'alle rechten en handelingen' voor te behouden. Hoe dan ook zegt de tankerrederij goed gepositioneerd te zijn voor de toekomst en dit 'ongeacht de combinatie'. Het bedrijf wijst op de sterke en duurzame fundamenten van de tankermarkt, de sterke balans van Euronav en het eigen operationeel systeem.

Euronav-aandeel krijgt zware klap

Als gevolg van het afspringen van de fusie heeft het aandeel van de' Belgische olietankerrederij Euronav dinsdag bij opening van de beurs een zware klap gekregen. Het aandeel verloor meer dan 20 procent, tot ongeveer 12,10 euro. Omstreeks 11 uur noteert het aandeel 17,5 procent lager tot 12,48 euro.

Het voorbije jaar was Euronav nog één van de steraandelen op de Brusselse beurs. De waarde van het aandeel verdubbelde ruimschoots in 2022.

