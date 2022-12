In een brief aan de raad van bestuur van olietankerrederij Euronav vraagt de Antwerpse redersfamilie Saverys formeel om niet door te zetten met de fusie met Frontline. Sinds deze week heeft de familie het belang in Euronav opgetrokken tot 25 procent, waarmee ze de fusie kan blokkeren.

In april kondigden Frontline, een rederij van de Noorse scheepvaartsmagnaat John Frederiksen, en Euronav aan dat ze een combinatie willen aangaan. Het huwelijk moest leiden tot een wereldwijde leider in de olietankerindustrie. Maar al snel bleek dat de familie Saverys zich niet in de plannen kan vinden. De familie trok gestaag het belang in Euronav op, om tot de blokkeringsminderheid van 25 procent te geraken. De oprichtersfamilie stelde de strategie van Euronav in vraag en stuurt aan op een koerswijziging richting vergroening. Bijvoorbeeld met tankers voor waterstof.

In de brief - over de 'beëindiging van het combinatieakkoord' - aan de voorzitster en leden van de raad van bestuur van Euronav lanceert de CEO van rederij CMB, Alexander Saverys, nu formeel die vraag. Geen fusie zonder onze steun en de plannen zijn 'onhaalbaar' geworden, klinkt het in de brief die CMB wereldkundig maakt.

Het scenario waarbij het Euronav-bestuur de fusieplannen toch blijft steunen is 'niet-werkbaar en waardevernietigend'. Frontline zou dan immers meer dan 50 procent van Euronav controleren, zonder in staat te zijn een volledige fusie van de twee bedrijven door te voeren. De twee zouden in dit scenario aparte entiteiten blijven, aldus Alexander Saverys.

De twee bedrijven met aparte beursnotering zouden in dat scenario door dezelfde raad van bestuur en dezelfde CEO geleid kunnen worden, met dezelfde minderheidsaandeelhouders. Maar dit zou leiden tot 'materiële inefficiënties', bijvoorbeeld omdat ze naar de gunst van dezelfde klanten zouden moeten dingen. 'Elke commerciële beslissing of investeringsbeslissing (over bijvoorbeeld de aankoop en verkoop van schepen, charteren van schepen en bestellingen van nieuwe schepen) zal waarschijnlijk tot belangenconflicten en complexe bestuurskwesties leiden.'

Alexander Saverys verwijst nog naar een kranteninterview van Euronav-CEO Hugo De Stoop. Die had gesteld dat in Euronav blijven na het overnamebod, overeenstemt met jezelf opsluiten in een gevangenis. 'In plaats van uw aandeelhouders te bedreigen met een gevangenisstraf, zou u moeten focussen op waardecreatie op de lange termijn voor alle aandeelhouders, en het zoeken naar een oplossing met je grootste aandeelhouder via een constructieve dialoog.'

Vorige maand kondigde Euronav nog aan dat de fusie uitgesteld wordt tot begin 2023. In eerste instantie was sprake van afronding voor eind dit jaar.

