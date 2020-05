Bij Brussels Airlines staan 1.000 van de 4.000 banen op de tocht. Dat werd dinsdagvoormiddag tijdens een bijzondere ondernemingsraad aan de vakbonden meegedeeld.

Brussels Airlines heeft op een bijzondere ondernemingsraad aan de sociale partners laten weten dat ze de intentie heeft om het personeelsbestand met 25 procent in te krimpen. Dat betekent dat er 1.000 van de 4.000 banen verdwijnen. Volgens de vakbonden gaat het om 800 voltijdse banen.

De directie wil samen met de vakbonden proberen om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te beperken.

Ook de vloot wordt met 30 procent afgeslankt, waardoor er nog 38 vliegtuigen overblijven. Niet of nauwelijks renderende routes worden geschrapt.

Brussels Airlines moet naar eigen zeggen ingrijpen om het voortbestaan te kunnen garanderen. Het coronavirus heeft de luchtvaartsector immers nagenoeg tot stilstand gebracht en de impact zal nog jarenlang nazinderen. De luchtvaartmaatschappij verwacht dat de vraag pas in 2023 weer op een 'normaal' niveau zal liggen.

De ontslagronde bij de luchtvaartmaatschappij komt niet als een verrassing. Sinds de lockdown vertrekken er geen passagiersvluchten meer vanuit Zaventem, waardoor de meeste werknemers op technische werkloosheid werden gezet. Brussels Airlines vroeg eerder ook al steun aan de Belgische overheid om het hoofd boven water te houden.

Enkele weken geleden sprak Etienne Davignon, toen nog voorzitter van Brussels Airlines, over een vermindering van de activiteiten met 25 tot 30 procent bij de Belgische luchtvaartmaatschappij.

