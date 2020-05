Bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines vindt dinsdag om 9 uur in Diegem een bijzondere ondernemingsraad plaats, zo wordt bevestigd bij het bedrijf en in vakbondskringen. Die staat in het teken van 'een voorstel tot actieplan voor de voortzetting van de activiteiten'. De bonden vrezen voor ontslagen.

De woordvoerster van Brussels Airlines, Kim Daenen, wil maandag enkel kwijt dat de directie dinsdag haar plan voor de toekomst gaat voorstellen. Na afloop komt er een persmededeling. Volgens de liberale vakbond zal er ook een communicatie, via webcast, georganiseerd worden voor het personeel.

'We verwachten meer details te krijgen over de toekomst van het bedrijf voor de periode tot 2023', zegt ACLVB-secretaris Filip Lemberechts. 'Ik denk dat de oefening Reboot (het transformatieplan dat er kwam voor de coronacrisis en het bedrijf tegen 2022 weer op de rails moest zetten, red.) versneld zal worden. Tot nu toe was er enkel een impact voor het grondpersoneel. Mogelijk kondigt men ook maatregelen voor het vliegend personeel aan.'

Momenteel was er vooral sprake van vrijwillig vertrek, de aantallen lagen nog niet vast. Ook bij de christelijke vakbond verwacht men dinsdag niet meteen goed nieuws. Men vreest 'niet meer of minder dan een herstructureringsplan met de aankondiging van ontslagen en looninlevering voor zij die blijven'. Vakbondsafgevaardigde Didier Lebbe (CNE) stelt zich ook vragen bij het tijdstip van de vergadering. 'Waarom een bijzondere ondernemingsraad organiseren als er nog geen akkoord is tussen de Belgische staat en Lufthansa?'

Staatssteun

Die onderhandelen momenteel over mogelijke staatssteun voor de Belgische carrier. Volgens de vakbonden bestaat er heel wat frustratie bij het personeel over het feit dat de onderhandelingen al zo lang aanslepen en de onzekerheid die daarmee gepaard gaat. Brussels Airlines heeft 290 miljoen euro nodig om haar activiteiten te kunnen voortzetten.

In ruil voor staatssteun, zou de federale overheid aandringen op solide garanties voor de toekomst van de Belgische luchtvaart. Premier Sophie Wilmès stuurde hierover vorige week een brief naar Lufthansa-topman Carsten Spohr. Maar die staat dan weer afkerig tegen een te grote bemoeienis van de overheden.

De Duitse staat onderhandelt, in ruil voor 9 miljard euro steun, over een blokkeringsminderheid en een zitje in de raad van bestuur van Lufthansa. Enkele weken geleden sprak Etienne Davignon, toen nog voorzitter van Brussels Airlines, over een vermindering van de activiteit met 25 à 30 procent bij de Belgische luchtvaartmaatschappij.

'Wij zijn daar nooit over geïnformeerd', aldus Filip Lemberechts. Hij geeft wel toe dat de tijd dringt en dat het bedrijf slechts over beperkte liquide middelen beschikt. De vliegtuigen staan al sinds midden maart aan de grond en zouden dat zeker tot eind deze maand blijven.

