Brussels Airlines, de belangrijkste luchtvaartmaatschappij in Zaventem, vraagt staatssteun. Dat meldt Etienne Davignon, de voorzitter van de raad van bestuur van Brussels Airlines aan de redactie van Trends. 'Zonder staatssteun komen alle luchtvaartmaatschappijen in de problemen.'

De Duitse Lufthansa Groep, de eigenaar van Brussels Airlines, meldde de voorbije dagen dat ze met de Duitse overheid praat over staatssteun. Tegelijk zet de groep haar dochters (onder meer Austrian Airlines, Brussels Airlines en Swiss) ertoe aan hetzelfde te doen in hun thuismarkten. Tot 80 procent van de vluchten van Lufthansa zouden worden geschrapt. Een mogelijk scenario is zelfs een tijdje gewoon stoppen met vliegen.

Ook Brussels Airlines stapt naar de overheid, meldt Etienne Davignon (87), de voorzitter van de raad van bestuur van Brussels Airlines.

ETIENNE DAVIGNON. "Brussels Airlines bevindt zich in dezelfde situatie als alle luchtvaartmaatschappijen. De toestand is zeer erg. Zonder steun komen alle luchtvaartmaatschappijen in de problemen. Duitsland en Frankrijk hebben al laten weten dat ze overheidssteun zullen geven. Ook de Europese Commissie heeft al gemeld dat staatssteun is toegelaten. Wij verliezen dagelijks cash geld. We hebben dus een financieel probleem. Volgende week zullen we een dossier indienen bij de overheid. We vragen geldelijke steun, die we dan kunnen terugbetalen zodra we terugkeren naar een normale situatie."

Vraagt Brussels Airlines een lening of zal de overheid aandeelhouder worden?

DAVIGNON. "De modaliteiten zijn nog niet bekend. De komende dagen berekenen we hoeveel geld we nodig hebben. Met de huidige besparingsmaatregelen komen we er niet. Op maandag 16 maart worden alle medewerkers voor 30 procent op technische werkloosheid gezet. Maar daarmee redden we het nog niet in deze crisis."

Hoe ernstig is de crisis?

DAVIGNON. "De gevolgen zijn zeer ernstig. Maar het is een tijdelijke crisis. Elke crisis heeft haar eigen karakteristieken. De coronacrisis is geen crisis van het systeem, zoals de bankencrisis in 2008-2009 dat wél was. De coronacrisis is zelfs geen structurele crisis. Het gaat om een gezondheidscrisis, met een tijdelijke impact. Maar die impact is voor een aantal economische sectoren, zoals de luchtvaart, wel enorm groot."

De Duitse Lufthansa Groep, de eigenaar van Brussels Airlines, meldde de voorbije dagen dat ze met de Duitse overheid praat over staatssteun. Tegelijk zet de groep haar dochters (onder meer Austrian Airlines, Brussels Airlines en Swiss) ertoe aan hetzelfde te doen in hun thuismarkten. Tot 80 procent van de vluchten van Lufthansa zouden worden geschrapt. Een mogelijk scenario is zelfs een tijdje gewoon stoppen met vliegen.Ook Brussels Airlines stapt naar de overheid, meldt Etienne Davignon (87), de voorzitter van de raad van bestuur van Brussels Airlines.ETIENNE DAVIGNON. "Brussels Airlines bevindt zich in dezelfde situatie als alle luchtvaartmaatschappijen. De toestand is zeer erg. Zonder steun komen alle luchtvaartmaatschappijen in de problemen. Duitsland en Frankrijk hebben al laten weten dat ze overheidssteun zullen geven. Ook de Europese Commissie heeft al gemeld dat staatssteun is toegelaten. Wij verliezen dagelijks cash geld. We hebben dus een financieel probleem. Volgende week zullen we een dossier indienen bij de overheid. We vragen geldelijke steun, die we dan kunnen terugbetalen zodra we terugkeren naar een normale situatie."Vraagt Brussels Airlines een lening of zal de overheid aandeelhouder worden?DAVIGNON. "De modaliteiten zijn nog niet bekend. De komende dagen berekenen we hoeveel geld we nodig hebben. Met de huidige besparingsmaatregelen komen we er niet. Op maandag 16 maart worden alle medewerkers voor 30 procent op technische werkloosheid gezet. Maar daarmee redden we het nog niet in deze crisis."Hoe ernstig is de crisis?DAVIGNON. "De gevolgen zijn zeer ernstig. Maar het is een tijdelijke crisis. Elke crisis heeft haar eigen karakteristieken. De coronacrisis is geen crisis van het systeem, zoals de bankencrisis in 2008-2009 dat wél was. De coronacrisis is zelfs geen structurele crisis. Het gaat om een gezondheidscrisis, met een tijdelijke impact. Maar die impact is voor een aantal economische sectoren, zoals de luchtvaart, wel enorm groot."