De Duitse industrieel Heinz Hermann Thiele (79) kocht in maart plots een tiende van de aandelen van de vliegtuigmaatschappij Lufthansa. Wie is de miljardair die mee wikt en beschikt over het lot van Brussels Airlines?

Thiele is het prototype van de Duitser die groot werd door de ontberingen van de Tweede Wereldoorlog. "Ik leerde te overleven in moeilijke tijden. Dat is een essentiële drijfveer voor mijn managementstijl", antwoordde hij in een van zijn schaarse interviews met het zakenblad Wirtschaftswoche.

...

Thiele is het prototype van de Duitser die groot werd door de ontberingen van de Tweede Wereldoorlog. "Ik leerde te overleven in moeilijke tijden. Dat is een essentiële drijfveer voor mijn managementstijl", antwoordde hij in een van zijn schaarse interviews met het zakenblad Wirtschaftswoche.In 1945 sloeg hij met zijn moeder, oudere broer en zus op de vlucht voor de Sovjet-troepen van Oost- naar West-Duitsland. Wekenlang waren ze op wandel en leden ze honger. De vader van Heinz Hermann Thiele, voordien een gegoede advocaat, was een krijgsgevangene. Heinz werd bordenwasser bij de rederij Hapag-Lloyd, zijn studie rechten financierde hij deels als vrachtwagenchauffeur. Dat rijbewijs had hij in het leger gehaald. Bij de Bundeswehr klom hij op tot pantsercommandant. Ook als atleet kon hij zich onderscheiden: Thiele liep 100 meter in 10,8 seconden.Het echte zakenwerk begon in 1969. Heinz Hermann Thiele werd jurist bij Knorr-Bremse in München. Een oom was één van de familiale aandeelhouders van het industriële conglomeraat. Knorr-Bremse werd het levenswerk van de Duitser. In 1984 was hij gedelegeerd bestuurder, in 1989 de enige aandeelhouder. Hij maakte van de onderneming een wereldspeler in remsystemen voor treinen, metrotoestellen en vrachtwagens. Voorts is het bedrijf ook actief in automatische deuren, luchtkoeling en zelfrijdende systemen. Van een naar Duitse normen vrij kleine kmo met een omzet van 254 miljoen euro en 3500 werknemers in 1985, maakte Heinz Hermann Thiele een beursgenoteerde reus. In 2019 haalde Knorr-Bremse een omzet van bijna 7 miljard euro en een nettowinst van 632 miljoen euro met 29.000 werknemers. De onderneming heeft honderd fabrieken in dertig landen. Metro's en treinen van China tot de Verenigde Staten steunen op het materiaal. Het bedrijf zegt dat "meer dan een miljard mensen elke dag opnieuw vertrouwen op onze remmen".Het ondernemingssucces maakte van Heinz Hermann Thiele één van de rijkste Duitsers. De beurswaarde van Knorr-Bremse bedraagt ongeveer 13 miljard euro, de familiale holding Stella Vermögensverwaltung heeft 70 procent van de aandelen. Stella is voor twee derde in handen van Heinz Hermann Thiele en voor een derde van zijn dochter Julia.Zij is advocate. Zoon Henrik verliet het bedrijf abrupt in 2017, na ruzie met zijn vader. "In de familie vond ik geen geschikte opvolger", gaf Heinz de voorbije zomer toe in de Duitse krant Frankfurter Allgemeine. In dat interview liet hij nog meer in zijn kaarten kijken. "Ik betaalde een heel hoge prijs voor mijn succes. Je moet als een bezetene tekeergaan en al de rest daaraan opofferen. Ik raad het iedereen af. Je neemt heel veel risico's, terwijl je vooraf nooit kan inschatten hoe die gaan uitdraaien. Soms ga ik spreken voor managers. Die denken dat ik hen een mooi uitgestippeld parcours ga voorspiegelen voor hoe ze succes kunnen boeken. Dat is behoorlijk naïef."In datzelfde interview ontkende Heinz Hermann Thiele met klem dat hij zijn bedrijf niet kon loslaten. In 2007 stopte hij als CEO bij Knorr-Bremse, sinds 2017 is hij niet langer de voorzitter van de raad van bestuur. Sindsdien is hij erevoorzitter. Maar wel één die zijn opvolger als CEO in 2019 buiten gooide. Hij houdt kantoor naast dat van de CEO en is daar vier dagen per week. Bovendien wordt Heinz Hermann Thiele opnieuw verkozen tot bestuurder bij de volgende algemene vergadering.De man moeit zich zeer sterk met de operaties. Dat doet hij ook bij zijn tweede grote belang, in Vossloh, een beursgenoteerde producent van onder meer spoorrailklemmen. Nadat Heinz Hermann Thiele in 2014 de hoofdaandeelhouder werd - de holding controleert vandaag de helft van de aandelen - gooide hij het management buiten.En bij Lufthansa? Over zijn belang houdt Thiele de lippen op elkaar. Een gesprek eind maart met CEO Carsten Spohr verliep blijkbaar goed. Spohr is blij met een ervaren manager in zijn raad van bestuur. Thiele kent Lufthansa goed. Hij vliegt vaak in eerste klasse.