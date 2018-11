Directie bpost vastberaden om tot een akkoord te komen

De directie van bpost is vastberaden om tot een finaal akkoord te komen, nu is gebleken dat er nog niet voldoende draagvlak bereikt is bij de sociale partners om het voorgestelde voorakkoord concreet verder uit te werken. Dat meldt het bedrijf dinsdagavond.

Eerder op de dag raakte bekend dat de christelijke vakbond ACV het maandagavond bereikte voorakkoord heeft verworpen. Ook de socialistische vakbond ACOD heeft beslist het akkoord niet te verdedigen, maar heeft wel het personeel ingelicht, zodat dat zelf een mening kan vormen.

'Het voorakkoord bevat een heel aantal positieve elementen die een belangrijke stap vooruit kunnen betekenen voor het welzijn van de medewerkers en de toekomst van bpost. We staan klaar om dit voorakkoord verder uit te werken tot een goed plan voor alle medewerkers en we hopen hier ook snel een mandaat voor te krijgen van de sociale partners. We hebben de voorbije dagen constructief en hard gewerkt, ik wil dit graag nu in de praktijk omzetten', zegt CEO Koen van Gerven in een mededeling.

De voorstellen in het voorakkoord hebben onder meer betrekking op de opvang van de eindejaarspiek en een goede verdeling van het werk door middel van extra aanwervingen via sterk vereenvoudigde selectieprocessen. Daarnaast bevat het akkoord ook de garantie dat reorganisaties in de huidige vorm niet doorgaan. Bij bpost werd van 7 tot 12 november gestaakt.

Hoewel twee van de drie vakbonden niet tevreden zijn met het voorakkoord blijven de sociale acties opgeschort, wat de directie een belangrijk signaal noemt. 'We vinden het belangrijk dat we de dienstverlening kunnen blijven garanderen voor de klanten en de burger, ook tijdens de sociale dialoog.', luidt het.