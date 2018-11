ACV verwerpt voorakkoord bpost

'Onze mensen hebben het akkoord afgewogen tegen de eisenbundel en het onvoldoende bevonden', zegt ACV-sectorverantwoordelijke Annick Boon.

Het was al duidelijk dat het voorakkoord op zich niet voldoende was voor de vakbonden. Het zou nog verder uitgewerkt moeten worden, benadrukte de liberale bond VSOA. Bij de socialistische ACOD laaiden 'de emoties hoog op', maar de bond zou wel nog het personeel raadplegen. 'We verdedigen het akkoord niet, maar informeren de mensen wel op een correcte manier. Zo laten we hen het voorakkoord zelf beoordelen', zegt Jean-Pierre Nyns van ACOD.

De derde vakbond, ACV, verwerpt het akkoord meteen, en dat aan beide kanten van de taalgrens. 'We zullen donderdag in gemeenschappelijk vakbondsfront bekijken hoe we tot goede oplossingen kunnen komen', zegt Boon na intern overleg. Ook Nyns van het ACOD stelt dat de situatie donderdag zal worden geëvalueerd, en dat dan gekeken zal worden wat de volgende stap moet zijn.

Bpost belooft in het voorakkoord nochtans 1.000 tijdelijke aanwervingen extra. 'Het probleem daarmee is dat men dat eerder al heeft beloofd, maar bpost ondervindt moeite om aan te werven. Het personeel wil keiharde garanties' zegt Boon. 'De mensen op het terrein zijn teleurgesteld', luidt het.

'Om zijn ongenoegen te uiten zal ACV-CSC Transcom een informatieve stakingspost (zonder blokkering) houden aan NBX tot vanavond 22 uur, zoals voorzien in de agenda van het gemeenschappelijk vakbondsfront', klinkt het nog in een mededeling van ACV.

ACOD neemt niet deel aan de stakingspost. "We gaan nu de rust een klein beetje laten terugkeren en iedereen zelf laten evalueren wat goed en minder goed is voor hem", zegt Nyns nog.