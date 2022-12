In een interview met Trends licht CEO Eddy Duquenne van Kinepolis een tipje van de sluier over de toekomstideeën die leven bij de bioscoopgroep.

Een van de gevorderde ideeën is een QR-code op de rug van de stoel voor u. Kinepolis gaat dat testen in Antwerpen.

Cocktail of mocktail bestellen

"Daarmee kunnen we heel individueel interactief communiceren met onze bezoekers," zegt Duquenne. "Bijvoorbeeld wanneer ze trailers zien in onze preshow (het blok van reclame en trailers voor de film start, nvdr).

"Dat opent een totaal nieuwe wereld, waarin je ver kunt gaan. Stel je voor dat je tijdens de film nog een glaasje of iets anders wilt, en dat gewoon wordt gebracht. Via de code kun je luxehapjes, een cocktail of een mocktail bestellen.

"En in business-to-business biedt die QR-code bijvoorbeeld de mogelijkheid om te stemmen of een poll te organiseren in de zaal."

Impact

"Er zijn ongetwijfeld veel zaken waar we nog niet aan gedacht hebben. Dat zal heel wat impact hebben, want misschien moeten we de rijen dan verbreden, zodat je er vlot tussen kunt lopen.

"Misschien moeten we ook besluiten dat zoiets enkel kan bij het begin van de film of de preshow, omdat mensen in België zich meteen storen aan gekraak van popcorn en andere geluiden.

"Dat verschilt sterk van land tot land. In Amerika lopen mensen voortdurend de zaal in en uit en roepen ze zelfs om een acteur of actrice aan te moedigen."

Zelfscankassa's

Kinepolis is ook niet lean & mean genoeg, vindt de CEO. Duquenne: 'Omdat de technologische evolutie nog altijd nieuwe mogelijkheden biedt. We denken er bijvoorbeeld over na of wij onze capaciteit niet kunnen vergroten met zelfscankassa's.

"Of dat je zoals bij McDonald's binnenkomt en voor onze Megacandy's (de snoepwinkeltjes van Kinepolis, nvdr) je bestelling doet op grote schermen. Op zich is dat geen besparing, maar het leidt er wel toe dat er meer wordt geconsumeerd."

