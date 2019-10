Vrijwel niemand claimt zo resoluut de voortrekkersrol in vrouwelijk ondernemerschap als Conny Vandendriessche, de ongekroonde koningin van de uitzendsector en een van de meest succesvolle vrouwelijke Belgische entrepreneurs.

Conny Vandendriessche kreeg deze maand de Vlerick Enterprising Leader Award voor haar authentieke persoonlijkheid en drang naar nieuwe initiatieven en groei. De volbloed Roeselaarse Vandendriessche, de goedlachse dochter van zelfstandige bloemisten, zette haar eerste opgemerkte stappen in de uitzendwereld toen ze samen met Philip Cracco Accent opstartte. Bijna een kwarteeuw later bestaat House of HR, de koepel boven Accent Jobs en een rist andere uitzend- en outsourcingbedrijven, uit 500 kantoren en zowat 3000 werknemers. De groep, waarin Vandendriessche een belang van bijna 30 procent heeft, realiseert een omzet van 1,8 miljard euro. De 55-jarige Vandendriessche gaf wel haar operationele rol bij House of HR/Accent Jobs in 2013 op om zich te smijten op andere initiatieven. Ze richtte Stella P op, een rekruteringskantoor dat bestuurders zoekt voor kmo's, en ze is co-oprichter van We are Jane, een investeringsfonds dat in door vrouwen opgerichte en geleide bedrijven wil investeren. "Vrouwen moeten stoppen met zichzelf continu ter discussie te stellen", zegt Vandendriessche.

