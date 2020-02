Tijdens een gala-evenement in Brussel heeft de vzw Time4Society de prijzen voor CSR Professional van het Jaar uitgereikt. Die gaan naar voortrekkers in het duurzamer maken van hun organisatie.

Caroline Pauwels en Nicolas Declercq volgen Ann Claes van JBC en Pascal Léglise van Carrefour België op als respectievelijk de Nederlandstalige en de Franstalige CSR Professional van 2019. CSR staat voor Corporate Social Responsibility, het Engelse equivalent van MVO of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bedrijven die daarmee bezig zijn, streven niet enkel winst na, maar houden ook rekening met hun impact op de mens en het milieu. De prijs wordt georganiseerd door de vzw Time4Society, die bedrijven begeleidt met duurzaamheidstrainingen en -advies. Ze wordt geleid door Nathalie Bekx, die ook CEO is van het trendonderzoeksbureau Trendhuis. Juryvoorzitter Fons Leroy (voorzitter Beroepenhuis en ex-VDAB) werd haast lyrisch van de kwaliteit van de presentaties en de dossiers voor de vijfde editie van CSR Professional of the Year. In vijf jaar is zowel het aantal dossiers als de kwaliteit ervan sterk gestegen.

De afgelopen jaren is het belang van duurzaamheid stelselmatig toegenomen. Jacques Spelkens, het hoofd CSR van gastheer Engie Benelux, legde bij het begin van het evenement uit dat MVO vroeger de kers op de taart was, maar intussen in de taart zit. Van een leuk extraatje is duurzaamheid een essentieel ingrediënt in het zakenmodel van bedrijven geworden.

Diversiteit

VUB-rector Caroline Pauwels haalde het van haar twee medefinalisten Robin Bruninx, de oprichter en gedelegeerd bestuurder van het energiestudiebureau Encon, en Greet Vanderheyden, sustainable development manager bij de producent van plantaardige voeding Alpro. Caroline Pauwels bracht een boodschap van optimisme. Ze gelooft in innovatie en het vermogen van mensen samen te werken om problemen als de klimaatcrisis het hoofd te bieden.

Als rector van de Brusselse universiteit maakte Caroline Pauwels van duurzaamheid een prioriteit. Het gaat niet enkel over het beperken van de ecologische voetafdruk van de universiteit, maar ook over meer diversiteit onder de studenten en het personeel. De VUB maakte onder impuls van Caroline Pauwels een duurzaamheidsplan en er kwam een duurzaamheidsadviesraad. Bij het aankoopbeleid, de dienstreizen of de logistiek werd duurzaamheid een richtinggevend criterium. Bij de renovatie of de vervanging van de uitgewoonde gebouwen van de campus, worden moderne, duurzame technieken gebruikt. Maar ook bij onderzoeksprojecten en in het onderwijs is duurzaamheid cruciaal geworden. Samen met de Franstalige zusteruniversiteit ULB werkte Pauwels ook initiatieven uit om de universiteit beter in te bedden in de stad.

Kleine voetafdruk

Aan Franstalige kant ging de prijs naar Nicolas Declercq, de oprichter van de brouwerij Leopold 7. Hij haalde het van Corine Athas van de CSR-adviseur Infrabel en José Castillo, medeoprichter van Univercells. Leopold 7 is een brouwerij uit Héron, een gemeente tussen Hoei en Namen. Nicolas Declercq ging zeven jaar geleden bij de oprichting van de brouwerij uit van een langetermijnvisie op tien jaar, waarbij duurzaamheid in het hart van het zakenplan zat. De brouwerij werkt samen met lokale landbouwers en probeert haar impact op de omgeving zo veel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door performant watergebruik.

Die aanpak stelde Nicolas Declercq, die zweert bij een participatieve managementstijl, voor uitdagingen. Zo beperkte hij de ecologische voetafdruk die een flesje bier van Leopold 7 mag hebben. Dat betekent dat het bier niet verder dan Parijs kan worden uitgevoerd, terwijl het gros van de Belgische brouwerijen leeft van de export. De oplossing van Leopold 7 is brouwen in het buitenland, met als eerste land Zuid-Afrika. Zo kan het groeibedrijf trouw blijven aan de keuze voor lokale landbouw en een kleine ecologische voetafdruk.

Pionier

Voor de tweede keer zijn ook CSR Pioneer-prijzen uitgereikt. Die belonen eenstarter (een onderneming, vzw of gemeente) die het afgelopen jaar een pioniersrol vervulde met een aansprekend duurzaamheidsproject. Aan Nederlandstalige kant gingen de prijzen naar Farah Laporte van Refu Interim, dat asielzoekers en vluchtelingen zelfredzaamheid bijbrengt, en Jonas Malisse van Too Good To Go, dat voedselverspilling tegengaat. De Franstalige pioniers voor 2019 zijn Augustin Nourissier van SkyFarms (moestuinen in bedrijven), Caroline de Cartier van Teach for Belgium (leraren helpen omgaan met kwetsbare leerlingen) en Vincent Bulteau van de gemeente Beauvechain.

Selectie in drie stappen Een uitgebreide jury onder de leiding van Fons Leroy selecteerde de genomineerden voor de hoofdprijs van CSR Professional in drie stappen. Zij moesten een schriftelijk dossier indienen, een presentatie houden voor de jury en deelnemen aan een vragenronde tijdens het evenement. De leidraad bij de jurybeoordeling waren criteria gebaseerd op de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (vaak aangeduid met de Engelse afkorting SDG's) en de ISO 26000-richtlijn. Het oordeel van de jury telde voor 60 procent. De onlinestemronde woog mee voor 20 procent, net als de stemmen die werden uitgebracht door de aanwezigen in de zaal. De CSR Professional of the Year is een organisatie van Time4Society in samenwerking met Trends, WisKeys, Engie en Trendhuis.

Caroline Pauwels en Nicolas Declercq volgen Ann Claes van JBC en Pascal Léglise van Carrefour België op als respectievelijk de Nederlandstalige en de Franstalige CSR Professional van 2019. CSR staat voor Corporate Social Responsibility, het Engelse equivalent van MVO of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bedrijven die daarmee bezig zijn, streven niet enkel winst na, maar houden ook rekening met hun impact op de mens en het milieu. De prijs wordt georganiseerd door de vzw Time4Society, die bedrijven begeleidt met duurzaamheidstrainingen en -advies. Ze wordt geleid door Nathalie Bekx, die ook CEO is van het trendonderzoeksbureau Trendhuis. Juryvoorzitter Fons Leroy (voorzitter Beroepenhuis en ex-VDAB) werd haast lyrisch van de kwaliteit van de presentaties en de dossiers voor de vijfde editie van CSR Professional of the Year. In vijf jaar is zowel het aantal dossiers als de kwaliteit ervan sterk gestegen. De afgelopen jaren is het belang van duurzaamheid stelselmatig toegenomen. Jacques Spelkens, het hoofd CSR van gastheer Engie Benelux, legde bij het begin van het evenement uit dat MVO vroeger de kers op de taart was, maar intussen in de taart zit. Van een leuk extraatje is duurzaamheid een essentieel ingrediënt in het zakenmodel van bedrijven geworden.VUB-rector Caroline Pauwels haalde het van haar twee medefinalisten Robin Bruninx, de oprichter en gedelegeerd bestuurder van het energiestudiebureau Encon, en Greet Vanderheyden, sustainable development manager bij de producent van plantaardige voeding Alpro. Caroline Pauwels bracht een boodschap van optimisme. Ze gelooft in innovatie en het vermogen van mensen samen te werken om problemen als de klimaatcrisis het hoofd te bieden. Als rector van de Brusselse universiteit maakte Caroline Pauwels van duurzaamheid een prioriteit. Het gaat niet enkel over het beperken van de ecologische voetafdruk van de universiteit, maar ook over meer diversiteit onder de studenten en het personeel. De VUB maakte onder impuls van Caroline Pauwels een duurzaamheidsplan en er kwam een duurzaamheidsadviesraad. Bij het aankoopbeleid, de dienstreizen of de logistiek werd duurzaamheid een richtinggevend criterium. Bij de renovatie of de vervanging van de uitgewoonde gebouwen van de campus, worden moderne, duurzame technieken gebruikt. Maar ook bij onderzoeksprojecten en in het onderwijs is duurzaamheid cruciaal geworden. Samen met de Franstalige zusteruniversiteit ULB werkte Pauwels ook initiatieven uit om de universiteit beter in te bedden in de stad. Aan Franstalige kant ging de prijs naar Nicolas Declercq, de oprichter van de brouwerij Leopold 7. Hij haalde het van Corine Athas van de CSR-adviseur Infrabel en José Castillo, medeoprichter van Univercells. Leopold 7 is een brouwerij uit Héron, een gemeente tussen Hoei en Namen. Nicolas Declercq ging zeven jaar geleden bij de oprichting van de brouwerij uit van een langetermijnvisie op tien jaar, waarbij duurzaamheid in het hart van het zakenplan zat. De brouwerij werkt samen met lokale landbouwers en probeert haar impact op de omgeving zo veel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door performant watergebruik. Die aanpak stelde Nicolas Declercq, die zweert bij een participatieve managementstijl, voor uitdagingen. Zo beperkte hij de ecologische voetafdruk die een flesje bier van Leopold 7 mag hebben. Dat betekent dat het bier niet verder dan Parijs kan worden uitgevoerd, terwijl het gros van de Belgische brouwerijen leeft van de export. De oplossing van Leopold 7 is brouwen in het buitenland, met als eerste land Zuid-Afrika. Zo kan het groeibedrijf trouw blijven aan de keuze voor lokale landbouw en een kleine ecologische voetafdruk.Voor de tweede keer zijn ook CSR Pioneer-prijzen uitgereikt. Die belonen eenstarter (een onderneming, vzw of gemeente) die het afgelopen jaar een pioniersrol vervulde met een aansprekend duurzaamheidsproject. Aan Nederlandstalige kant gingen de prijzen naar Farah Laporte van Refu Interim, dat asielzoekers en vluchtelingen zelfredzaamheid bijbrengt, en Jonas Malisse van Too Good To Go, dat voedselverspilling tegengaat. De Franstalige pioniers voor 2019 zijn Augustin Nourissier van SkyFarms (moestuinen in bedrijven), Caroline de Cartier van Teach for Belgium (leraren helpen omgaan met kwetsbare leerlingen) en Vincent Bulteau van de gemeente Beauvechain.