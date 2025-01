DeepSeek toont kwetsbaarheid dure techwaarden

De maand januari ligt al achter de rug en we zien opvallende dingen. Geloof het of niet, maar de techaandelen hinken achterop. Europa scoort beter dan de VS en de klassieke waarden presteren beter dan de techaandelen, compleet in tegenstelling tot de verwachting en de voorgaande jaren. De Dow Jones-index, die in hoofdzaak de klassieke waarden vertegenwoordigt, staat op +5 procent sinds het jaarbegin, terwijl de Nasdaq-index rond het nulpunt is gebleven. Klassiek overtreft technologie, ‘value’ overtreft ‘growth’.

Dat vertaalt zich ook in een beduidend betere prestatie in de eerste maand van het jaar voor de Europese versus de Amerikaanse aandelenmarkten. De Eurostoxx50-index scoort +6 procent, versus de S&P500-index die op +2 procent blijft hangen. En er is een beurswijsheid die zegt: ‘So goes January, so goes the Year’. De eerste maand voorspelt vaak de rest van het jaar.

Het overheersende thema de afgelopen twee jaar was artificiële intelligentie (AI), die de koersprestaties van de techgiganten ondersteunde. Of was het dopeerde? Laat er geen misverstanden over verstaan: AI is een grote technologische doorbraak die ongetwijfeld de wereld zal veranderen. Maar dat mogen we niet verwarren met instantsucces van de investeringen in AI. Het verhaal van de Chinese start-up DeepSeek deed velen plots meer vragen stellen bij de potentiële rendabiliteit van de miljardeninvesteringen door de Amerikaanse techgiganten. De als vanzelfsprekend gewaande Amerikaanse dominantie in AI bleek plots te wankelen.

Richting keerpunt?

De komende weken zullen ons wijzer maken. De initiële reactie van aandelen als Nvidia (-17%) was huiveringwekkend. Maar dat kan een pure paniekreactie zijn op onverwacht nieuws. Maar zien we de komende weken geen noemenswaardig herstel van Nvidia & co, dan mogen Nasdaq-investeerders zich zorgen beginnen te maken. Dan moeten we toch beginnen uit te kijken voor het einde van de tech-megagolf.

Zover zijn we nog niet, voor alle duidelijkheid. Maar het toont wel dat de waarderingen van de techbedrijven in het algemeen en de AI-spelers in het bijzonder zo hoog zijn opgelopen dat onaangename verrassingen niet meer toegelaten zijn. Slimme of alvast risicobewuste investeerders zien dit als een nieuw alarmsignaal. Zij verminderen dan ook geleidelijk hun blootstelling’aan de techgiganten.

Want vergis u niet, op de beurs kunnen de grote winnaars van vandaag de rampen van morgen zijn. Daarmee zeggen we eigenlijk dat de techgiganten als Nvidia binnen afzienbare tijd weleens bij beleggers van hun voetstuk kunnen vallen. Dat is als vloeken in de kerk voor wie op Wall Street actief is. Maar kijk bijvoorbeeld wat er de voorbije jaren is gebeurd met de Chinese topaandelen als Alibaba en Tencent. Zodra de trend keert, kan het snel gaan. Of dichter bij huis, de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (gvv’s). De intrinsieke waarde van een WDP-aandeel is nog ongeveer dezelfde als drie jaar geleden, maar de koers is wel meer dan gehalveerd.