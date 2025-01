Aandelenduel: Eli Lilly versus Novo Nordisk

In deze rubriek gaan twee secorgenoten of verwante bedrijven in duel. Dat doen ze aan de hand van vijftien financiële parameters. Het aandeel dat het meeste duels wint, krijgt de voorkeur van de redactie van Trends Beleggen. Deze keer nemen de farmagrootheden en kampioenen in vermageringspillen Novo Nordisk en Eli Lilly het tegen elkaar op.

In heel snel tempo (minder dan één jaar) is Eli Lilly erin geslaagd om voor efficiëntie in ‘vermageringspillen’ de fakkel over te nemen van Novo Nordisk. Het heeft er ook voor gezorgd dat de beurskapitalisatie van Novo Nordisk behoorlijk stevig is geslonken en die van Eli Lilly verder opgelopen, zodat deze momenteel haast het dubbele bedraagt (717 versus 362 miljard dollar).

De beleggers die al een lustrum deze aandelen bezitten mogen bijzonder trots zijn op hun koerswinsten en return (koersevolutie + dividenden), maar die van Eli Lilly nog meer dan die van Novo Nordisk (koersklim 434 versus 165%).

Toch ligt de bèta (gevoeligheid voor marktbewegingen) lager bij het Amerikaanse dan bij Deense bedrijf, en dus ook een lagere gevoeligheid voor schokken op de markten in het algemeen. Novo Nordisk heeft de afgelopen vijf jaar de dividendbelegger wel beter bediend dan Eli Lilly met een hogere groei, en na de koersdaling is het dividendrendement op zich ook hoger.

Qua waardering is vandaag het Novo Nordisk-aandeel een stuk goedkoper dan het Eli Lilly-aandeel (verwachte k/w voor 2025 bedraagt 21 versus 33) en ook de andere waarderingsindicatoren maken van het Deense Novo een veel goedkoper aandeel. Vooral de PEG-ratio (‘price earning to growth’, koerswinst ten opzichte van de winstgroei) van ‘slechts’ 1,1 is opvallend laag. Hoewel dat de kaarten wat gekeerd zijn richting het Amerikaanse Eli Lilly, bieden de Denen toch nog een hoger rendement op eigen vermogen (ROE) als rendement op ingezet kapitaal (ROCE) dan de Amerikanen. Ook de schuldgraad (netto financiële schuld ten opzichte van de ebitda) ligt bij Novo Nordisk een pak lager (0,5 versus 1,8) dan bij Eli Lilly.

Conclusie

Aanvankelijk leek het absoluut geen duel te zijn. Door de gekozen volgorde van de indicatoren ging Eli Lilly meteen richting een forfaitscore in het voetbal: 5-0. Maar de comeback van Novo Nordisk was indrukwekkend. Alle tien de volgende deelduels naar de Denen, zodat de eindscore heel duidelijk de voorkeur geeft aan Novo Nordisk: 10 tegen 5.

Het besluit is dan ook dat de voorbije maanden de markt overdreven heeft in het afstraffen van het Novo Nordisk-aandeel. Het was een schok voor de markt dat de Denen niet langer de standaard zijn. Maar daarom het aandeel 40 procent lager zetten, is overdreven. Door het immense waarderingsverschil verlagen we het advies voor Eli Lilly naar ‘verkopen’, maar verhogen we het advies voor Novo Nordisk naar ‘koopwaardig’.

