Het standenbouwbedrijf beMatrix, de bedrijvengroep Real United en het recyclagebedrijf Cojarec zijn door Trends uitgeroepen tot de Ambassadeurs van de West-Vlaamse Gazellen. De familiale producent van ontbijtgranen Mulder Natural Foods is als snelste groeier van de afgelopen twintig jaar bekroond tot Supergazelle.

De redactie van Trends detecteert elk jaar de snelst groeiende bedrijven van het land. De snelle groeiers die de rangschikking halen, mogen zich Trends Gazelle noemen. De traditie is dit jaar aan haar twintigste editie toe. Als de coronamaatregelen het toelaten, vieren we dat met een feestelijk evenement op 30 september in Brussel.

Deze week is het de beurt aan de provincie West-Vlaanderen. De rangschikking kunt u bekijken in het kader onderaan. Volgende week is het aan Oost-Vlaanderen. De cyclus sluit af op 21 april met de rangschikking van de snelste groeiers van Vlaanderen.

Uitleg over de methodologie vindt u bij de rangschikking van de Trends Gazellen in het kader onderaan. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer 1.

Maar het bedrijf aan de top van de rangschikking is niet altijd de winnaar of Ambassadeur. Voor die eretitel gelden bijkomende criteria. Zo moet het bedrijf operationeel onafhankelijk zijn en mag het geen dochter van een buitenlandse onderneming zijn.

Ambassadeur grote bedrijven: beMatrix

De snelste groeier van de grote bedrijven in West-Vlaanderen is beMatrix. De Roeselaarse producent van herbruikbare modulaire kits voor beursstands en evenementen is geen onbekende bij de Trends Gazellen. Vorig jaar was het bedrijf ook al onze Ambassadeur bij de middelgrote bedrijven. De kans dat beMatrix ook volgend jaar een feestje mag vieren, is onbestaande, want covid-19 trof het maakbedrijf ongemeen hard. "Het was een sneltrein die abrupt tot stilstand kwam", zegt Stefaan Decroos. "Het omzetverlies in de laatste drie kwartalen van vorig jaar bedroeg 90 procent. We hebben maandenlang keihard achteruitgereden."

Toch kijken de ondernemers vol vertrouwen vooruit. "We zijn blijven investeren in innovatie en extra businesslijnen. We pakken binnenkort uit met enkele outdoortoepassingen, maar veel willen we daar nog niet over zeggen", zegt Edwin Van der Vennet. "Op de iets langere termijn komt alles wel goed", gaat Decroos door. "We geloven niet in volledig virtuele beurzen. Bezoekers verwachten beleving. Achter een scherm is dat veel moeilijker te realiseren. De livebeurzen en -events komen terug, al zullen ze waarschijnlijk lokaler en kwalitatiever zijn. Die trend was al merkbaar. Daarnaast zien we ook heil in een meer hybride model waarbij een live-event via streaming en andere kanalen het hele jaar door een veel ruimer publiek kan bereiken."

Ambassadeur middelgrote bedrijven: Real United

Bij de middelgrote bedrijven gaat de trofee naar Real United uit Veurne. De vennootschap is het servicecenter van een gediversifieerde bedrijvengroep met onder meer activiteiten in retail, voeding, vastgoed en de uitzendsector. Real United is het levenswerk van Klaas Vandendries en Liselotte Rombaut. De familiale groep telt onder meer dertien grenswinkels, waar ook Belgische specialiteiten zoals bier en chocolade vlot over de toonbank gaan.

Eind vorig jaar nam Real United het voedingsbedrijf Mestdagh Artisan over. "Het is een onbekende parel met echte topproducten: roomijs, patisserie en allerlei diepvriesgerechten. Het potentieel van dit bedrijf is nog gigantisch. Dankzij de expertise van Real United kunnen we de artisanale producten op een veel grotere schaal in de markt zetten", duidt Klaas Vandendries.

Ambassadeur kleine bedrijven: Cojarec

Het bouwbedrijf Debra-Invest uit Dentergem staat op nummer één bij de kleine bedrijven, maar de familie De Brabant bedankte voor de eer. Daarom gaat de Ambassadeurstitel naar Cojarec uit Wielsbeke. Het bedrijf van Jan Kenis en Conny Versmissen legt zich toe op de recyclage van tapijtafval en harde plastics en is daarmee pionier in de circulaire economie.

"We recycleren synthetische vezels uit tapijtafval. Die vinden wereldwijd een nieuwe toepassing in de verbetering van zandpistes voor paarden. Dankzij meer stabiliteit en een betere schokdemping hebben de paarden minder snel last van letsels en blessures", vertelt Conny Versmissen. Meer dan 80 procent van de omzet komt van de export. "Van Australië over Dubai, Rusland en Taiwan tot in Zuid-Korea. Overal liggen er pistes met onze vezels", zegt Versmissen.

Cojarec is een echt familiebedrijf, want ook de twee zonen, Johan en Michiel, en één van de schoondochters zijn er actief. Onder impuls van Michiel verruimde het bedrijf zijn aanbod met de verwerking van harde plastics. Cojarec vermaalt, wast en herverpakt plasticafval waarna de klant dat opnieuw kan gebruiken als grondstof.

Supergazelle: Mulder Natural Foods

Het snelst groeiende bedrijf van de afgelopen twintig jaar in West-Vlaanderen is Mulder Natural Foods uit Roeselare. In twee decennia is het bedrijf uitgegroeid tot de Europese marktleider in ontbijtgranen. De Belgische vennootschap kende een omzetexplosie van 4 miljoen euro in 2003 naar 134 miljoen euro vorig jaar. Dat was in de eerste plaats het resultaat van organische groei. "Daarnaast hebben we ook enkele buitenlandse overnames gedaan om ons gamma ontbijtgranen compleet te maken. In 2015 versterkte het Zwitserse Kentaur de groep, een jaar later kwam ook het Franse Dailycer erbij. De omzet op groepsniveau bedraagt nu zowat 275 miljoen euro en we tellen bijna 800 medewerkers", zegt CEO Wim Houf.

De voorbije twintig jaar onderging Mulder Natural Foods een opvallende metamorfose. "Helemaal in het begin hadden we slechts twee recepten die we op de meest efficiënte manier produceerden. Vergelijk het met het businessmodel van de Ford T", zegt Houf. "Anno 2021 hebben de retailers hun witte producten vervangen door eigen merken met uitstraling. We investeren dan ook heel wat middelen in productinnovatie. De aandacht voor gezonde voeding is dé trend van de jongste jaren: minder zout, minder suiker en gezondere oliën. Ook op het gebied van verpakking blijven we zoeken naar duurzame concepten. Permanent verbeteren zit in het DNA van dit bedrijf."

Herbekijk de livestream hieronder: wie wordt een Trends Gazelle in West-Vlaanderen?

De redactie van Trends detecteert elk jaar de snelst groeiende bedrijven van het land. De snelle groeiers die de rangschikking halen, mogen zich Trends Gazelle noemen. De traditie is dit jaar aan haar twintigste editie toe. Als de coronamaatregelen het toelaten, vieren we dat met een feestelijk evenement op 30 september in Brussel.Deze week is het de beurt aan de provincie West-Vlaanderen. De rangschikking kunt u bekijken in het kader onderaan. Volgende week is het aan Oost-Vlaanderen. De cyclus sluit af op 21 april met de rangschikking van de snelste groeiers van Vlaanderen.Uitleg over de methodologie vindt u bij de rangschikking van de Trends Gazellen in het kader onderaan. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer 1.Maar het bedrijf aan de top van de rangschikking is niet altijd de winnaar of Ambassadeur. Voor die eretitel gelden bijkomende criteria. Zo moet het bedrijf operationeel onafhankelijk zijn en mag het geen dochter van een buitenlandse onderneming zijn.De snelste groeier van de grote bedrijven in West-Vlaanderen is beMatrix. De Roeselaarse producent van herbruikbare modulaire kits voor beursstands en evenementen is geen onbekende bij de Trends Gazellen. Vorig jaar was het bedrijf ook al onze Ambassadeur bij de middelgrote bedrijven. De kans dat beMatrix ook volgend jaar een feestje mag vieren, is onbestaande, want covid-19 trof het maakbedrijf ongemeen hard. "Het was een sneltrein die abrupt tot stilstand kwam", zegt Stefaan Decroos. "Het omzetverlies in de laatste drie kwartalen van vorig jaar bedroeg 90 procent. We hebben maandenlang keihard achteruitgereden."Toch kijken de ondernemers vol vertrouwen vooruit. "We zijn blijven investeren in innovatie en extra businesslijnen. We pakken binnenkort uit met enkele outdoortoepassingen, maar veel willen we daar nog niet over zeggen", zegt Edwin Van der Vennet. "Op de iets langere termijn komt alles wel goed", gaat Decroos door. "We geloven niet in volledig virtuele beurzen. Bezoekers verwachten beleving. Achter een scherm is dat veel moeilijker te realiseren. De livebeurzen en -events komen terug, al zullen ze waarschijnlijk lokaler en kwalitatiever zijn. Die trend was al merkbaar. Daarnaast zien we ook heil in een meer hybride model waarbij een live-event via streaming en andere kanalen het hele jaar door een veel ruimer publiek kan bereiken."Bij de middelgrote bedrijven gaat de trofee naar Real United uit Veurne. De vennootschap is het servicecenter van een gediversifieerde bedrijvengroep met onder meer activiteiten in retail, voeding, vastgoed en de uitzendsector. Real United is het levenswerk van Klaas Vandendries en Liselotte Rombaut. De familiale groep telt onder meer dertien grenswinkels, waar ook Belgische specialiteiten zoals bier en chocolade vlot over de toonbank gaan.Eind vorig jaar nam Real United het voedingsbedrijf Mestdagh Artisan over. "Het is een onbekende parel met echte topproducten: roomijs, patisserie en allerlei diepvriesgerechten. Het potentieel van dit bedrijf is nog gigantisch. Dankzij de expertise van Real United kunnen we de artisanale producten op een veel grotere schaal in de markt zetten", duidt Klaas Vandendries.Het bouwbedrijf Debra-Invest uit Dentergem staat op nummer één bij de kleine bedrijven, maar de familie De Brabant bedankte voor de eer. Daarom gaat de Ambassadeurstitel naar Cojarec uit Wielsbeke. Het bedrijf van Jan Kenis en Conny Versmissen legt zich toe op de recyclage van tapijtafval en harde plastics en is daarmee pionier in de circulaire economie."We recycleren synthetische vezels uit tapijtafval. Die vinden wereldwijd een nieuwe toepassing in de verbetering van zandpistes voor paarden. Dankzij meer stabiliteit en een betere schokdemping hebben de paarden minder snel last van letsels en blessures", vertelt Conny Versmissen. Meer dan 80 procent van de omzet komt van de export. "Van Australië over Dubai, Rusland en Taiwan tot in Zuid-Korea. Overal liggen er pistes met onze vezels", zegt Versmissen.Cojarec is een echt familiebedrijf, want ook de twee zonen, Johan en Michiel, en één van de schoondochters zijn er actief. Onder impuls van Michiel verruimde het bedrijf zijn aanbod met de verwerking van harde plastics. Cojarec vermaalt, wast en herverpakt plasticafval waarna de klant dat opnieuw kan gebruiken als grondstof.Het snelst groeiende bedrijf van de afgelopen twintig jaar in West-Vlaanderen is Mulder Natural Foods uit Roeselare. In twee decennia is het bedrijf uitgegroeid tot de Europese marktleider in ontbijtgranen. De Belgische vennootschap kende een omzetexplosie van 4 miljoen euro in 2003 naar 134 miljoen euro vorig jaar. Dat was in de eerste plaats het resultaat van organische groei. "Daarnaast hebben we ook enkele buitenlandse overnames gedaan om ons gamma ontbijtgranen compleet te maken. In 2015 versterkte het Zwitserse Kentaur de groep, een jaar later kwam ook het Franse Dailycer erbij. De omzet op groepsniveau bedraagt nu zowat 275 miljoen euro en we tellen bijna 800 medewerkers", zegt CEO Wim Houf.De voorbije twintig jaar onderging Mulder Natural Foods een opvallende metamorfose. "Helemaal in het begin hadden we slechts twee recepten die we op de meest efficiënte manier produceerden. Vergelijk het met het businessmodel van de Ford T", zegt Houf. "Anno 2021 hebben de retailers hun witte producten vervangen door eigen merken met uitstraling. We investeren dan ook heel wat middelen in productinnovatie. De aandacht voor gezonde voeding is dé trend van de jongste jaren: minder zout, minder suiker en gezondere oliën. Ook op het gebied van verpakking blijven we zoeken naar duurzame concepten. Permanent verbeteren zit in het DNA van dit bedrijf."