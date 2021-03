Na jaren van groei moesten Stefaan Decroos en Edwin Van der Vennet vorig jaar machteloos toekijken hoe covid-19 hun levenswerk beMatrix bedreigde. De Roeselaarse producent van modulaire oplossingen voor livecommunicatie zag zijn omzet imploderen. Maar de oprichters kijken hoopvol naar de toekomst.

Het leven van een stand- en evenementenbouwer eenvoudiger, comfortabeler, duurzamer en rendabeler maken. Dat is de missie van beMatrix. Het bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling en de productie van ecologisch verantwoorde, herbruikbare modulaire kits voor beursstands en evenementen. Innovatieve producten en systemen garanderen een snelle op- en afbouw, waardoor de standenbouwer zijn kosten onder controle kan houden. BeMatrix heeft een compleet aanbod met integraties zoals ledschermen, panelen en trusssystemen.

Al kort na de start in 2004 ging beMatrix de internationale toer op. Tot voor kort draaide het bedrijf 96 procent van zijn omzet in het buitenland. "Om zo dicht mogelijk bij de klant te zitten hebben we wereldwijd acht servicecenters opgericht", zegt Stefaan Decroos. "Daarnaast hebben we productievestigingen in de Verenigde Staten en China."

De intrede op de Amerikaanse markt was een succes voor beMatrix. "Jaar na jaar tekenden we de hoogste groeicijfers op in de Verenigde Staten. Op een bepaald moment haalden we daar zelfs meer dan de helft van onze omzet vandaan", zegt Decroos.

BeMatrix zette enkele jaren geleden voet aan wal in China. "De zaken draaien, maar het blijft een eerder bescheiden poot", zegt Edwin Van der Vennet. "Maar het is een interessante investering omdat we daar nu een lokale antenne hebben om copycats in een vroeg stadium op te sporen en nieuwe trends te ontdekken. China neemt stilaan het voortouw in innovatie."

Professionalisering

Al zeventien jaar trekken Stefaan Decroos en Edwin Van der Vennet samen aan de kar. "We zijn erg complementair", zegt Van der Vennet. Decroos ontfermt zich over de verkoop en de export, terwijl Van der Vennet de drijvende kracht achter innovatie, onderzoek en ontwikkeling is. "Zowat tien jaar geleden drong zich een professionalisering op. Het aantrekken van een ervaren CFO heeft het bedrijf heel veel bijgebracht", zegt Van der Vennet. "We stellen ons continu de vraag welke beslissing de beste is voor het bedrijf. Ook al moeten we daarvoor zelf een stapje opzijzetten."

Er kwamen door de jaren heen heel wat investeerders aan de deur kloppen. "We zien het als een erkenning voor ons parcours. Vijf jaar geleden hebben we nog een concreet bod afgewezen. We zijn trots op de verankering in Roeselare, in West-Vlaanderen. We willen dat zo houden."

Herstructurering

De evenementenbranche is hard getroffen door de coronacrisis. Een jaar later is de sector nog altijd niet heropgestart. Voor beMatrix was dat een zware opdoffer. "Het was een sneltrein die abrupt tot stilstand is gekomen", zucht Decroos. "Het omzetverlies in de laatste drie kwartalen van vorig jaar bedroeg 90 procent. We hebben maandenlang keihard achteruitgereden."

Het overwinnen van die tegenslag begon met een forse herstructurering. "Gruwelijk", omschrijft Edwin Van der Vennet de moeilijke taak om mensen te ontslaan. "Jarenlang hebben we gebouwd aan een sterk team van toegewijde ' beManiacs'. Dan moet je een aantal toppers noodgedwongen laten gaan. We kregen heel veel begrip, maar het doet toch enorm veel pijn."

De wereldwijde gezondheidscrisis leverde enkele nieuwe projecten op, zoals de ontwikkeling van elementen voor noodziekenhuizen en scheidingswanden voor de horecasector. Sinds de jaarwisseling haalt beMatrix ook wat omzet uit de opbouw van vaccinatiecentra. Maar dat kan de zware terugval niet compenseren.

Hybride model

Toch kijken Decroos en Van der Vennet vol vertrouwen vooruit. "We zijn blijven investeren in innovatie en extra businesslijnen. We pakken binnenkort uit met enkele outdoortoepassingen, maar veel willen we daar nog niet over zeggen", zegt Van der Vennet.

"Op de iets langere termijn komt alles wel goed", gaat Decroos voort. "We geloven niet in volledig virtuele beurzen. Bezoekers verwachten beleving. Achter een scherm is dat veel moeilijker te realiseren. De livebeurzen en live-events komen terug, al zullen ze waarschijnlijk lokaler en kwalitatiever zijn. Maar die trend was al merkbaar. Daarnaast zien we ook heil in een meer hybride model, waarbij een live-event via streaming en andere kanalen het hele jaar door een veel ruimer publiek kan bereiken."

