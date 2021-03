Mulder National Foods in Roeselare is een producent van ontbijtgranen. De voorbije twintig jaar heeft het bedrijf een metamorfose ondergaan. "Permanent verbeteren zit in ons DNA", zegt CEO Wim Houf.

Het is nog maar enkele dagen geleden dat de bedienden van Mulder Natural Foods hun containerkantoren hebben ingeruild voor een nieuw hoofdkwartier. Daar is ook een onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatiecentrum ondergebracht. "Zodra de coronapandemie is overgewaaid, kunnen we onze gasten eindelijk weer ontvangen volgens de regels van de kunst", klinkt CEO Wim Houf opgelucht.

Europese marktleider

Nadat ze samen al aan de wieg van Poco Loco, een fabrikant van TexMex-producten zoals chips en dipsauzen, hadden gestaan, sloegen Patrick Maselis en Gerard De Brabandere in 1999 opnieuw de handen in elkaar om het Nederlandse Mulder Natuurvoeding over te nemen.

Het was het begin van een mooi verhaal, want in amper twee decennia is Mulder Natural Foods uitgegroeid tot de Europese marktleider in ontbijtgranen, zoals granola, muesli, havervlokken en gepofte granen.

In 2004 zagen beide ondernemers een mooie kans om het bedrijf vanuit Nederland te verhuizen naar een locatie in Roeselare, dicht bij het moederbedrijf, de granenspecialist Maselis. De blauwgeschilderde gebouwen zijn voor veel voorbijgangers nog altijd heel opvallend. Intussen is de oppervlakte van de site meer dan verdubbeld tot 38.000 vierkante meter.

De Belgische vennootschap zag zijn omzet exploderen, van 4 miljoen euro in 2003 naar 134 miljoen euro vorig jaar. Dat was in de eerste plaats het resultaat van organische groei. "Daarnaast hebben we ook enkele buitenlandse overnames gedaan, om ons gamma ontbijtgranen compleet te maken", legt Wim Houf uit. "In 2015 versterkte het Zwitserse Kentaur de groep, een jaar later kwam ook het Franse Dailycer erbij. De omzet op groepsniveau bedraagt nu zowat 275 miljoen euro en we hebben bijna 800 medewerkers."

Gezonde voeding

De voorbije twintig jaar heeft Mulder Natural Foods een opvallende metamorfose ondergaan. "Helemaal in het begin hadden we slechts twee recepten die we op de meest efficiënte manier produceerden. Vergelijk het met het businessmodel van de Ford T", zegt Wim Houf. "Vandaag hebben de retailers hun witte producten vervangen door eigen merken met uitstraling. We investeren dan ook heel wat middelen in productinnovatie. De aandacht voor gezonde voeding is dé trend van de jongste jaren: minder zout, minder suiker en gezondere oliën. Ook op het gebied van verpakking blijven we zoeken naar duurzame concepten. Permanent verbeteren zit in het DNA van dit bedrijf."

De Trends Gazellen bestaan twintig jaar. Naar aanleiding van die verjaardag wordt dit jaar een Supergazelle geselecteerd. Dat bedrijf is de snelste groeier van de afgelopen twintig jaar.

