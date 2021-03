In korte tijd bouwden Klaas Vandendries en Liselotte Rombaut een gediversifieerde bedrijvengroep uit met activiteiten in de retail, de uitzendarbeid, de productie en vastgoed. De recentste parel aan de kroon is de overname van het voedingsbedrijf Mestdagh Artisan.

Een modelstudent was Klaas Vandendries zeker niet. Na zijn middelbare studie trok hij naar het buitenland om werkervaring op te doen: eerst in Engeland, later in Zuid-Afrika. Hij werkte onder meer in de verkoop- en de onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling van een internationaal kruidenbedrijf, waar hij pionierde in het opwaarderen van rundsvlees.

Eigen profilering

Elke keer als hij de oversteek naar Engeland maakte, bracht hij voor zijn collega's allerlei accijnsproducten mee. Op die manier groeide het idee om van start te gaan met een grenswinkel. Intussen telt de groep dertien winkelpunten, waar ook Belgische specialiteiten zoals bier en chocolade vlot over de toonbank gaan. Met Real Liquid heeft de groep ook een vennootschap die zich toelegt op de productie van e-liquids, een minder ongezond alternatief voor roken.

Axintor Interim is het uitzendbureau van de groep, met een geheel eigen profilering. Het bedrijf specialiseert zich al jaren in de rekrutering van buitenlandse arbeidskrachten en heeft vier kantoren in West-Vlaanderen. "Het gaat voornamelijk om Poolse en Roemeense werknemers voor de bouwsector", zegt Klaas Vandendries. "We doen veel meer dan die mensen tewerkstellen. We zorgen ook voor het woon-werkverkeer en een comfortabele huisvesting. Zo hebben we meer dan 250 bedden in eigen beheer. Real Property is de vastgoedpoot van de groep."

Ondanks de verscheidenheid aan activiteiten ziet Klaas Vandendries een belangrijke rode draad: het vrije verkeer van goederen en diensten in Europa. "Daarnaast gaan we altijd op zoek naar toegevoegde waarde en een laatste troef is onze flexibiliteit. Covid-19, de brexit: de markt verandert continu en snel schakelen is de boodschap. Wie zich niet aanpast aan de nieuwe realiteit, overleeft het niet."

Andere benadering

Eind vorig jaar nam Real United het voedingsbedrijf Mestdagh Artisan over. Dat was geen onbekende voor Klaas Vandendries. Als kind ging hij er samen met zijn vader kalfsbeenderen leveren. "De focus van onze andere activiteiten ligt vooral op de prijs. Maar met Mestdagh Artisan werden we actief in het premiumsegment. Dat is een heel andere benadering", zegt Klaas Vandendries. "Mestdagh Artisan is een onbekende parel met echte topproducten: roomijs, patisserie en allerlei diepvriesgerechten, zoals garnaalkroketten. Het potentieel van dat bedrijf is nog gigantisch groot. Dankzij de expertise van Real United kunnen we de artisanale producten op een veel grotere schaal in de markt zetten."

