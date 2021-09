Van sta- en fietsbureaus tot een competitie tussen collega's: sporten op het werk kan op allerlei manieren. Maar ook voeding en slaap zijn belangrijk voor een gezonde levensstijl. "Bedrijven maken een inhaalmanoeuvre. Mensen zitten op hun tandvlees."

Een tekort aan energie en veerkracht kost geld. Zowel aan bedrijven als aan overheden. De cijfers van werknemers die langdurig uitvallen, zijn nog altijd duizelingwekkend hoog. De onlangs aangekondigde terugkeercoaches van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) moeten mensen weer aan de slag krijgen. "Als we spreken van terugkeercoaches, is het eigenlijk al te laat", zegt Kristof De Smet, de CEO van Energy Lab, een pijler van het sport- en gezondheidsbedrijf Golazo. "Nog fijner zou het zijn als bedrijven die mensen gewoon aan de slag kunnen houden."

In tijden van zittend beeldschermwerken vraagt dat om preventie. "Tijdens de lockdown zetten wij al hoog in op formules om werknemers thuis aan het bewegen te krijgen", zeg Kristof De Smet. "Bedrijven konden werken met onlineplatformen voor bijvoorbeeld beweeguitdagingen of interne competities voor het goede doel. In dagen dat het contact met de collega's schaars was, werd het ook een middel om te connecteren."

Volgens De Smet is deze postcoronaperiode zo mogelijker nog gevaarlijker: "Bedrijven willen een inhaalmanoeuvre maken. Mensen zitten op hun tandvlees. We krijgen een tsunami aan aanvragen om het energiepeil van medewerkers weer de hoogte in te krijgen." 'Bewegen' is het sleutelwoord, want veel belangrijker dan sporten is inzetten op een gezonde levensstijl. Bewegen is een eerste belangrijke voorwaarde, maar ook voeding en slaap maken er deel van uit.

In balans

" Manage your energy, not your time", benoemt De Smet het. "Het gaat vooral om energie, veerkracht en welbevinden. Sport is daartoe een middel, maar het verhaal moet in balans zijn. Aan bedrijven adviseren wij om alles holistisch te bekijken. Kapsel het sporten in, ga voor een duurzame aanpak. Het heeft niet veel zin er af en toe eens sportief op uit te trekken met de collega's. Veel beter is het meteen een jaarprogramma op te starten, waarin de diverse aspecten aan bod komen. Dat gaat van workshops en lezingen tot het opzetten van evenementen of het puur sportief coachen van werknemers. De mensen aan het bewegen krijgen, is onafhankelijk van tijd en plaats. Het kan zowel op het werk als thuis, met een deelname aan een sportwedstrijd of een bedrijfscompetitie op verplaatsing."

Het heeft niet veel zin er af en toe eens sportief op uit te trekken met de collega's. Veel beter is het meteen een jaarprogramma op te starten

Staan bedrijven ervoor open? "Het is geen optie meer voor bedrijven om er niet voor open te staan", zegt de CEO van Energy Lab. "Met 450.000 langdurig zieken, van wie een derde met psychologische problemen kampt, kun je niet anders dan andere lijnen uit te tekenen. Daarbij komt de war for talent. Goede werknemers worden schaars. Ze kiezen voor een bedrijf dat tijdens en naast de werkuren focust op hun fysieke en mentale welbevinden en zorg voor hen draagt. Bedrijven zijn zich in die zin bewust van hun kwetsbaarheid."

Twee tankbeurten

En het kostenplaatje? Voor de centen hoeven werkgevers het al zeker niet te laten, stelt De Smet. "Een pakket aan preventieve maatregelen kost een bedrijf niet meer dan twee tankbeurten per werknemer. Als een werknemer uitvalt, kan dat veel meer kosten. Wie thuiswerkt, heeft ook minder autobrandstof nodig. Dat budget kun je investeren in het opladen van de menselijke batterijen. De overheid helpt een handje met werkbaarheidscheques of kmo-portefeuilles."

Nog een tip voor bedrijven die het energiepeil van hun werknemers willen opkrikken, is maatwerk. De Smet: "Bij Energy Lab zijn we er ons van bewust dat elk bedrijf zijn eigen DNA heeft. Een start-up met jonge hoogopgeleiden is iets anders dan een bedrijf als H.Essers, waar veel arbeiders werken. Voor je met een bazooka schiet, doe je het best eerst een analyse van de bedrijfsbehoeften. Een rondvraag bijvoorbeeld, waarop je je aanbod afstemt. Met arbeiders die in shifts werken, zal je veeleer werken rond slaap en voeding. Bij beeldschermwerkers gaat het vaak om bewegen. De lat hoeft niet meteen te hoog. Het belangrijkste is de groep die nooit beweegt mee te krijgen. Wie nooit wandelt en dan 8000 stappen per dag gaat zetten, boekt een grotere energiewinst dan iemand die zijn halve marathon omzet in een hele. We pleiten ook voor een juiste volgorde. De fysieke energie is de basis: bewegen, slapen en eten. Dat creëert een betere basis om daarna ook te werken aan mentale en emotionele energie, ademhaling, yoga en mindfulness."

'Onlinemeetings zijn een boosdoener' "Sinds de coronapandemie zitten werknemers nog meer dan vroeger", zegt David Verwimp, segmentmanager bij Idewe, dat werkgevers ondersteunt in gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk. "Een van de boosdoeners zijn onlinemeetings, waardoor werknemers te lang aan een stuk achter hun computer kamperen." Nu werknemers terugkeren naar kantoor, wordt het zaak voor bedrijven in te zetten op bewegen, ergonomie en fysieke gezondheid. Verwimp: "Bedrijven doen al veel. Er duiken al meer dynamische kantoren op, waar werknemers worden aangezet om eens van werkruimte te wisselen. Er zijn stabureaus en hier en daar al bikedesks, maar het mag nog meer zijn. De komst van het hybride werkpatroon, met meer onlinevergaderingen thuis en op kantoor, brengt meer gezondheidsrisico's mee. Je zou na elk halfuur eens moeten opstaan en wat bewegen." Zeker grote bedrijven hebben aandacht voor sporten op het werk, ziet David Verwimp. "In kleinere kmo's mag de lat wellicht nog iets hoger. Bedrijven moeten een goed inzicht krijgen in de kosten en de baten."

