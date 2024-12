De 5 favoriete indexfondsen van… Erik Mauritz (Trade Republic)

Hoe beweegt de beurs in de laatste dagen van 2024? Trends.be vraagt marktexperts naar hun favoriete beleggingen.

Erik Mauritz | Foto: LinkedIn

Deze week is het de beurt aan de Nederlander Erik Mauritz. De senior advisor bij de Duitse beleggingsapp Trade Republic selecteerde enkel indexfondsen.

De (Acc) bij ETF’s betekent dat dividenden automatisch worden herbelegd, wat samengestelde groei stimuleert en geen roerende voorheffing van 30 procent op dividenden vereist. ETF’s met enkel aandelen, zoals de S&P 500 of MSCI World, vallen niet onder de Reynders-taks, terwijl fondsen met een obligatiecomponent dat wel kunnen. Daardoor zijn (Acc)-aandelen-ETF’s fiscaal voordelig voor Belgische beleggers.

1/ iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

“Deze tracker biedt toegang tot de grootste 500 Amerikaanse bedrijven. Hoewel beleggingen op korte termijn volatiel kunnen zijn en soms negatieve resultaten kunnen opleveren, is een blootstelling aan Amerikaanse aandelen volgens ons essentieel voor een evenwichtige portefeuille op lange termijn. De robuustheid van de Amerikaanse economie maakt dit een interessante keuze voor beleggers met een langetermijnvisie.”

2/ iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

“Met deze ETF investeer je in een brede selectie van ongeveer 1.400 aandelen uit 23 ontwikkelde economieën wereldwijd. De index dekt zo’n 85 procent van de vrij verhandelbare marktkapitalisatie per land. Hoewel Amerika in deze index een groot gewicht heeft, is dat logisch, gezien de dominantie van Amerikaanse bedrijven, die vaak ook wereldwijd actief zijn. Een voordeel ten opzichte van de S&P 500 is de bredere spreiding, wat de prestaties van sterke bedrijven uit andere regio’s meer tot hun recht laat komen.”

3/ iShares Physical Gold USD (Acc)

“Goud heeft het afgelopen jaar sterk gepresteerd, gedreven door geopolitieke onzekerheid en toenemende interesse van centrale banken als alternatief voor de Amerikaanse dollar. Wij raden aan om goud slechts een klein deel van de portefeuille te laten uitmaken, gezien het meer als een defensieve belegging geldt. Toch blijft goud een nuttige toevoeging voor de lange termijn, vooral in onzekere tijden.”

4/ S&P 500 Information Tech USD (Acc)

“Deze ETF biedt directe blootstelling aan de Amerikaanse technologiesector door bedrijven in de S&P 500 Information Technology Index te volgen. Het product is vooral populair bij beleggers die willen profiteren van de sterke prestaties van technologiebedrijven zoals Apple, Nvidia, Microsoft en Broadcom, mee dankzij innovaties in artificiële intelligentie (AI). Deze tracker biedt een meer gerichte blootstelling dan een bredere S&P 500-belegging, wat zowel extra kansen als risico’s kan inhouden.”

5/ Core STOXX Europe 600 EUR (Acc)

“Europese aandelen zijn de laatste jaren achtergebleven ten opzichte van hun Amerikaanse tegenhangers, wat ze relatief aantrekkelijk gewaardeerd maakt. Met deze ETF krijg je toegang tot de grootste 600 bedrijven in Europa, waaronder bekende namen zoals Novo Nordisk, ASML, Nestlé, SAP en AstraZeneca. Als de Amerikaanse markt wat gas terugneemt of Europa een inhaalbeweging maakt, kun je met deze tracker profiteren van een brede spreiding in de Europese economie.”

Vorige selecties indexfondsen: