Hoe correct waren onze voorspellingen vorig jaar?

Wat een jaar is 2024 geweest. Een Amerikaanse presidentskandidaat stopte een paar maanden voor de verkiezingen; een andere werd bijna vermoord. Oekraïne lanceerde een tegeninvasie op Russisch grondgebied. De president van Iran kwam om bij een helikopterongeluk. We hadden geen van deze buitengewone gebeurtenissen voorspeld in De Wereld in 2024. En we verwachtten dat de Amerikaanse verkiezingen een dubbeltje op zijn kant zouden worden – de omvang van de overwinning van Donald Trump was nog zo’n verrassing.

Aan het economische front hebben we correct voorspeld dat de inflatie zou afnemen, de rente zou dalen en de aandacht zou verschuiven naar de houdbaarheid van de begrotingstekorten. We zeiden dat Amerika een recessie zou vermijden, maar dat de groei lauw zou zijn. In de feiten was de groei verrassend sterk.

We deden het beter met de Chinese economie, waarvoor we wezen op de risico’s van deflatie en de kans op een bbp-groei van minder dan 5 procent. We voorspelden nauwkeurig een sprong van de uraniumprijs en dat China de grootste auto-exporteur ter wereld zou worden. Autonome taxi’s verspreiden zich naar meer steden, en de wereld was onder de indruk van nieuwe testvluchten van de gigantische Starship-raket.

De wereld is niet alleen vreemder dan we ons voorstellen, maar ook vreemder dan we ons kúnnen voorstellen.

Argentinië besloot dan weer onverwacht niet toe te treden tot de BRICS. En de maanmissie van NASA werd uitgesteld. Gelukkig kunnen sommige gebeurtenissen niet ontsporen door onvoorspelbare beslissingen van mensen: miljoenen zagen in april een totale zonsverduistering.

Toch is de les van 2024 dat, zoals het gezegde luidt, de wereld niet alleen vreemder is dan we ons voorstellen, maar ook vreemder dan we ons kúnnen voorstellen. Dat heeft er ons niet van weerhouden om ook dit jaar te proberen te anticiperen op wat er het komende jaar zal gebeuren.