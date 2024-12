“Goud en bitcoin hoeven geen keuze te zijn”, zegt de Nederlandse belegger Jeroen Blokland. “Beide hebben een plaats in een goed gespreide portefeuille.”

Jeroen Blokland is een ervaren belegger met een indrukwekkend cv. Bij de Nederlandse vermogensbeheerder Robeco, waar hij jarenlang hoofd Multi-Asset was, combineerde hij verschillende activaklassen om risico’s te spreiden en het rendement te maximaliseren. “Het ging erom een gebalanceerde portefeuille samen te stellen die bestand is tegen allerlei marktomstandigheden”, legt hij uit. In 2023 lanceerde hij het Blokland Smart Multi-Asset Fund, een fonds dat inspeelt op schaarste door te investeren in kwaliteitsaandelen, goud en ‘s werelds waardevolste cryptomunt.

Controversiële uitspraak

Bloklands eerste ervaring met bitcoin dateert uit 2013. “Niet omdat ik toen al wist wat het zou worden,” geeft de Rotterdammer toe, “maar omdat ik geloof dat je een activum pas echt begrijpt als je erin belegt.” Sindsdien heeft hij de volatiliteit van bitcoin van dichtbij meegemaakt, inclusief technische problemen zoals het kwijtraken van zijn seed phrase – een reeks van 12 tot 24 woorden die toegang geeft tot een cryptocurrencywallet. “Als je die woorden verliest, is je toegang tot de wallet voorgoed weg”, duidt hij.

In 2021 schreef hij een artikel waarin hij bitcoin erkende als een volwaardige beleggingscategorie. “Dat was toen nog een controversiële uitspraak”, zegt hij. “Bij Robeco was crypto nauwelijks een gespreksonderwerp. Maar het artikel zorgde ervoor dat bitcoin als activaklasse serieus werd genomen.”

Toch ziet hij dat het debat over bitcoin stagneert, iets waarover hij zijn beklag doet in een recente publicatie via Substack. “Traditionele beleggers blijven roepen dat bitcoin geen intrinsieke waarde heeft, terwijl bitcoinmaximalisten alles buiten bitcoin afwijzen. Beide kanten luisteren niet naar elkaar. Mijn aanpak is pragmatisch: ik kijk naar wat bitcoin uniek maakt en hoe het kan bijdragen aan een portefeuille, zonder dogma’s.”

Volgens Blokland is bitcoin geen vervanging voor goud, maar een aanvulling. “Goud heeft vijfduizend jaar historie als waardeopslag. Bitcoin biedt dezelfde functie, maar dan in digitale vorm.”

Strikte criteria bij aandelenselectie

Bloklands beleggingsfilosofie is helder: “In een wereld vol schuld moet je beleggen in schaarse activa.” Hij legt uit hoe lage rentes en hoge inflatie nodig zijn om een systeem overeind te houden dat draait op kunstmatige groei. “Vergrijzing en een stagnerende beroepsbevolking maken structurele groei moeilijk. Wat blijft er dan over? Ofwel geloof je dat artificiële intelligentie alles oplost, wat tijdelijk kan werken, maar niet structureel. Ofwel accepteer je dat schuld toevoegen een kunstmatige manier is om te blijven groeien.”

Daardoor ziet hij weinig waarde in spaargeld en obligaties. “Inflatie en lage rentes zorgen ervoor dat je koopkracht verliest”, zegt hij. “Om die reden richt mijn fonds zich op kwaliteitsaandelen, fysiek goud en bitcoin. Elk van die categorieën biedt bescherming tegen inflatie en economische onzekerheid.”

Bij de selectie van aandelen kijkt Blokland naar drie strikte criteria: structurele concurrentievoordelen, lage schulden en stabiele winsten. “Structurele concurrentievoordelen betekenen dat een bedrijf iets biedt wat anderen niet kunnen evenaren”, legt hij uit. “Denk aan Apple: zolang het zijn ecosysteem intact houdt, blijven klanten trouw. Lage schulden zijn essentieel, zeker in een wereld waarin rentes weer kunnen stijgen.

“Met die criteria rangschikken we alle bedrijven in de MSCI World Index. Uiteindelijk sluiten we 80 procent van die bedrijven uit, zodat we alleen de beste kwaliteitsbedrijven overhouden. Dat proces wordt elk kwartaal herhaald, zodat we inspelen op veranderingen op de markt. Het resultaat is een portefeuille met bedrijven die we schaars noemen omdat ze echt uniek zijn in hun sector.”

Geen zilver of vastgoed

Om risico’s te beperken gebruikt het fonds een zogenoemd handremmechanisme. Dat systeem is gebaseerd op S&P 500-futures, die worden ingezet om de blootstelling aan aandelen te verminderen bij dalende markten.

“Als de koersen onder een bepaalde grens zakken – het voortschrijdend gemiddelde – verkopen we futures om shortposities in te nemen”, legt Blokland uit. “Dat betekent dat we inspelen op een verdere daling van de markt.” De winst op die shortposities helpt om de impact van dalende aandelenkoersen te verzachten.

Blokland kiest bewust voor een beperkte selectie van activa. “Zilver heeft een aantal nadelen. Het is minder schaars dan goud, volatieler en wordt minder gezien als een monetaire waardeopslag. Dat maakt het minder geschikt voor onze strategie. Wat vastgoed betreft, is het probleem de diversiteit. Voor sommige beleggers is vastgoed een tweede huis in Spanje, voor anderen een appartement in Dubai. Het is lastig om dat op een uniforme manier in een fonds op te nemen, zeker omdat vastgoed vaak niet liquide genoeg is.”

“Ik kijk niet naar theorieën zoals MMT (Modern Monetary Theory, nvdr.), die van Keynes of de Oostenrijkse school, al zal ik wel wat dichter bij die laatste zitten”, besluit Blokland. “Mijn aanpak is pragmatisch: ik kijk naar de feiten en naar wat er gebeurt in de economie. En wat ik zie, is dat schaarse activa de weg vooruit zijn.”