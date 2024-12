Ackermans & van Haaren verwacht recordwinst

De Antwerpse holding Ackermans & van Haaren (AvH) meldde bij de update over het derde kwartaal dat de jaarwinst voor 2024 ruim boven 400 miljoen euro zal uitkomen, een verbetering van het record van 399,3 miljoen in 2023.

Dat is te danken aan de aanhoudend sterke prestaties van de kernparticipaties DEME, Delen Private Bank en Bank van Breda.

In het segment Marine Engineering & Contracting boekte de bagger- en offshore-energiespecialist DEME (deelname van 62,12%) in het derde kwartaal een recordomzet van 1,07 miljard euro, of 34,8 procent meer dan in het derde kwartaal van 2023. Na negen maanden steeg de omzet met 32 procent tot 2,99 miljard euro. Vooral het segment Offshore Energy (+52% tot 1,5 miljard euro) en het bagger- en infrasegment (+30% tot 1,48 miljard euro) groeiden stevig. De jaarverwachtingen werden opgetrokken tot een groei van de jaaromzet met ruim 20 procent, terwijl de ebitda-marge onverminderd zal uitkomen in de buurt van de 18,2 procent in 2023 (18% in de eerste jaarhelft). Het orderboek viel wat terug, maar blijft met 7,14 miljard euro op 30 september historisch hoog. DEME leverde in de eerste jaarhelft 86,4 miljoen euro nettowinst op voor AvH.

Na negen maanden milderde de bouw- en vastgoedontwikkelingsgroep CFE (belang van 62,12%) haar omzetdaling tegenover 2023 tot 4,2 procent (tot 866,4 miljoen euro), tegenover nog -6,4 procent in de eerste jaarhelft (tot 600,7 miljoen euro). Het orderboek bleef stabiel tegenover 30 juni (1,42 miljard euro), maar herstelt daarmee met 11,8 procent sinds eind 2023. Op jaarbasis mikt CFE op een matige omzetdaling en een nettoresultaat in de buurt van de 22,8 miljoen van 2023. De bijdrage van CFE aan het nettoresultaat van de eerste jaarhelft zakte van 5,3 miljoen naar 1,7 miljoen euro.

AvH meldde dat de jaarwinst ruim boven 400 miljoen euro zal uitkomen.

Het segment Private Banking (Delen Private Bank en Bank J. Van Breda; beide een belang van 78,75%), dat in de eerste jaarhelft een recordbijdrage van 116,2 miljoen euro bijdroeg aan de winst van AvH (+22,6% tegenover 2023), bleef sterk presteren in het derde kwartaal. Het recordniveau van het beheerde vermogen van 71 miljard euro op 30 juni was op 30 september verder toegenomen tot 73,1 miljard door de bruto-instroom van nieuwe fondsen en een positieve bijdrage van de evolutie op de financiële markten. De eerste bijdragen van de overname van Box Consultants in Nederland (vanaf 1 oktober) en van Dierickx Leys Private Bank (vanaf 2025) zitten nog niet in de cijfers.

In het vastgoedsegment draaide Nextensa na negen maanden een nagenoeg stabiel nettoresultaat van 20,9 miljoen euro, tegenover 21,8 miljoen euro in 2023. Zowel de huurinkomsten (+1,5% tot 53,4 miljoen euro) als het bedrijfsresultaat van de projectontwikkelingen (+5,5% tot 11,5 miljoen euro) groeiden licht. AvH blijft gestaag aandelen bijkopen, waardoor zijn belang het voorbije kwartaal van 62,7 procent naar 63,1 procent ging.

In het segment Energie & Grondstoffen zal het recurrente jaarresultaat door de lagere verwachte productie en de gunstige palmolieprijzen tussen 60 en 70 miljoen dollar bedragen, iets onder de 72,7 miljoen van 2023.

In het segment Growth Capital (private equity) waren er de voorbije maanden bijkomende investeringen in V.Group (150 miljoen dollar, 33,3% belang), Biotalys (van 12,5 naar 15,4%) en Confo Therapeutics (6,2%). De kaspositie van AvH slonk daardoor van 437,9 miljoen euro op 30 juni naar 294,8 miljoen.

Conclusie

Na de sterke zomer fluctueert het aandeel binnen een nauwe tradingrange tussen 180 en 190 euro. De waardering tegen 1,25 keer de boekwaarde is aanvaardbaar. We bevestigen het advies om het aandeel te behouden. z

houdengemiddeld2A189,10 euroACKB BBBE0003764785Euronext Brussel5,79 miljard euro15,613,1+18,9%+18,2%1,8%