Maandag werden de passagiersvluchten op de luchthaven van Zaventem hervat. Het werd geen overrompeling. maar dat was ook niet de bedoeling volgens CEO Arnaud Feist.

De heropstart van de passagiersvluchten op Brussels Airport gebeurt in stappen. Op de eerste dag - maandag 15 juni - zijn er zestig vluchten, waarvoor in totaal ruim 4.000 passagiers hadden geboekt. Dat aantal neemt vervolgens dag na dag geleidelijk aan toe. Doel is op 1 juli al ongeveer 14.000 passagiers te ontvangen.

In juli en augustus rekent de luchthaven op meer dan een miljoen reizigers . Dat aantal is nodig om de hele luchtvaartsector te laten overleven, aldus topman Arnaud Feist. 'De situatie is nogal dramatisch voor de sector hier op de luchthaven. Deze heropstart is cruciaal om banen te redden. Hoe rapper we de activiteiten kunnen heropstarten, hoe meer kans we hebben om het verlies van banen te verminderen', klinkt het.

De luchthaven op Zaventem mist wel nog een bagageafhandelaar, nadat Swissport vorige week failliet werd verklaard. Nu blijft er officieel enkel Aviapartner over, maar wettelijk gezien moet er een tweede bagageafhandelaar actief zijn in Zaventem. Er zijn intussen een tiental kandidaten geselecteerd waaruit de volgende weken de meest geschikte kandidaat wordt geselecteerd.

'Een belangrijk element in de selectie zal het personeel zijn. Het is zeer duidelijk dat wij zullen vragen om prioriteit te geven aan het personeel van Swissport. Over hun salarisvoorwaarden hebben wij niks vastgelegd in de tender, dat is een zaak tussen werkgever en werknemer', aldus Feist.

Brussels Airlines tevreden

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines is alvast tevreden over de heropstart van de passagiersvluchten op Zaventem. 'Alles verloopt volgens plan. Na drie maanden stilgelegen te hebben, is dit een belangrijke dag vandaag. We hebben bijna overal volle vluchten, dus dat doet enorm veel plezier', zegt CEO Dieter Vranckx.

Vandaag staan 22 vluchten van Brussels Airlines gepland. De eerste vlucht was die naar Rome om 07.30 uur. Die zat afgeladen vol. De vlucht naar Marseille een paar uur later was wat minder goed gevuld. 'Op één of twee na zijn het volle vluchten wat normaal is in onze business', stelt Vranckx. 'Vooral de toeristische bestemmingen naar Malaga, Rome, enzovoort, lopen als een trein. Ook onze businessreizen naar Wenen en Budapest doen het goed. Aan de boekingen zien we dat de mensen geen schrik hebben om weer te gaan vliegen. De boekingen gaan elke week met bijna 50 procent omhoog. Er is duidelijk goesting om te reizen, andere landen te ontdekken, buiten België te gaan', klinkt het.

Het blijft wel nog wachten op een deal tussen de regering-Wilmès en Lufthansa over de 290 miljoen euro staatssteun die Brussels Airlines heeft gevraagd aan de federale regering. Volgens Dieter Vranckx vergen de onderhandelingen de nodige tijd. 'We hebben een akkoord nodig dat past voor de overheid, voor Brussels Airlines en voor Lufthansa', klinkt het.

De heropstart van de passagiersvluchten op Brussels Airport gebeurt in stappen. Op de eerste dag - maandag 15 juni - zijn er zestig vluchten, waarvoor in totaal ruim 4.000 passagiers hadden geboekt. Dat aantal neemt vervolgens dag na dag geleidelijk aan toe. Doel is op 1 juli al ongeveer 14.000 passagiers te ontvangen. In juli en augustus rekent de luchthaven op meer dan een miljoen reizigers . Dat aantal is nodig om de hele luchtvaartsector te laten overleven, aldus topman Arnaud Feist. 'De situatie is nogal dramatisch voor de sector hier op de luchthaven. Deze heropstart is cruciaal om banen te redden. Hoe rapper we de activiteiten kunnen heropstarten, hoe meer kans we hebben om het verlies van banen te verminderen', klinkt het.De luchthaven op Zaventem mist wel nog een bagageafhandelaar, nadat Swissport vorige week failliet werd verklaard. Nu blijft er officieel enkel Aviapartner over, maar wettelijk gezien moet er een tweede bagageafhandelaar actief zijn in Zaventem. Er zijn intussen een tiental kandidaten geselecteerd waaruit de volgende weken de meest geschikte kandidaat wordt geselecteerd. 'Een belangrijk element in de selectie zal het personeel zijn. Het is zeer duidelijk dat wij zullen vragen om prioriteit te geven aan het personeel van Swissport. Over hun salarisvoorwaarden hebben wij niks vastgelegd in de tender, dat is een zaak tussen werkgever en werknemer', aldus Feist. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines is alvast tevreden over de heropstart van de passagiersvluchten op Zaventem. 'Alles verloopt volgens plan. Na drie maanden stilgelegen te hebben, is dit een belangrijke dag vandaag. We hebben bijna overal volle vluchten, dus dat doet enorm veel plezier', zegt CEO Dieter Vranckx.Vandaag staan 22 vluchten van Brussels Airlines gepland. De eerste vlucht was die naar Rome om 07.30 uur. Die zat afgeladen vol. De vlucht naar Marseille een paar uur later was wat minder goed gevuld. 'Op één of twee na zijn het volle vluchten wat normaal is in onze business', stelt Vranckx. 'Vooral de toeristische bestemmingen naar Malaga, Rome, enzovoort, lopen als een trein. Ook onze businessreizen naar Wenen en Budapest doen het goed. Aan de boekingen zien we dat de mensen geen schrik hebben om weer te gaan vliegen. De boekingen gaan elke week met bijna 50 procent omhoog. Er is duidelijk goesting om te reizen, andere landen te ontdekken, buiten België te gaan', klinkt het.Het blijft wel nog wachten op een deal tussen de regering-Wilmès en Lufthansa over de 290 miljoen euro staatssteun die Brussels Airlines heeft gevraagd aan de federale regering. Volgens Dieter Vranckx vergen de onderhandelingen de nodige tijd. 'We hebben een akkoord nodig dat past voor de overheid, voor Brussels Airlines en voor Lufthansa', klinkt het.