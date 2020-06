Afhandelaar Swissport maakt geen doorstart, melden de vakbonden ACV en ABVV. Dat betekent dat er 1.469 werknemers ontslagen worden.

Swissport kwam net als andere spelers in de brede luchtvaartsector in de problemen door de coronapandemie. Bovendien stond de coronsituatie de uitvoering van de herstelmaatregelen die het noodlijdende bedrijf al voor de crisis uitwerkte, in de weg.

'We hebben vandaag de curatoren gezien en zij hebben bevestigd dat er geen doorstart komt', zegt Hans Elsen van de christelijke bediendebond ACV-Puls. 'De mensen zullen ontslagen worden en de activiteiten worden stopgezet.'

'Er komt geen doorstart, want er is geen cash meer en er staat geen overnemer klaar', vult Olivier Van Camp van de socialistische bediendebond BBTK aan.

Een doorstart was ook niet mogelijk omdat de activiteiten verlieslatend zijn, aldus de vakbondsman. En het dossier is ook moeilijk omdat de licentie van Swissport meespeelt, klinkt het nog, 'omdat je die niet zomaar kan verkopen'.

Dinsdagavond hadden de vakbonden nochtans positief overleg met premier Sophie Wilmès (MR) en haar bevoegde ministers over de mogelijke voortzetting van de activiteiten. 'Er werd goed geluisterd', klonk het achteraf.

De Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel sprak dinsdag het faillissement uit van de grondafhandelingsdiensten en schoonmaakactiviteiten van Swissport in België. Alles samen gaat het om 1.469 banen die verloren gaan. De afzonderlijke luchtvrachtdiensten van Swissport op de luchthavens van Brussel en Luik zijn niet betrokken in het faillissement.

Swissport, dat verantwoordelijk is voor 60 procent van de bagageafhandeling op Brussels Airport, heeft het al jaren moeilijk om het hoofd boven water te houden. Vorig jaar boekte Swissport België 7,1 miljoen euro verlies.

Het blijft op dit moment onduidelijk wie er volgende week voor de afhandeling van de bagage zal zorgen op de luchthaven van Zaventem. In principe hervat Brusselse Airlines, de belangrijkste klant van Swissport, de passagiersvluchten op 15 juni.

Na het faillissement van Swissport blijft alleen nog Aviapartner over als bagageafhandelaar op Brussels Airport.

