Luchthavenuitbater Brussels Airport gaat na het faillissement van Swissport België op zoek naar een nieuwe grondafhandelaar. Die zal een tijdelijke licentie krijgen om naast Aviapartner actief te zijn op Zaventem, meldt Brussels Airport vrijdag.

De luchthavenuitbater heeft naar eigen zeggen een tiental afhandelingsbedrijven gecontacteerd die geïnteresseerd zouden kunnen zijn om snel te starten met passagiersafhandelingsactiviteiten. Zij moeten in de loop van volgende week een finaal bod indienen. Het gekozen bedrijf zal een tijdelijke licentie krijgen en zal dan zijn diensten kunnen aanbieden aan de passagiersmaatschappijen die op Zaventem actief zijn.

Tegelijkertijd wordt een nieuwe selectieprocedure opgestart om een langdurige licentie toe te kennen ter vervanging van die van Swissport.

Op Brussels Airport is er momenteel plaats voor twee afhandelaars voor passagiersvluchten. De licenties van Aviapartner en Swissport werden in oktober 2018 voor zeven jaar verlengd. Swissport werd dinsdag echter failliet verklaard en de curatoren lieten al snel weten dat er geen doorstart zou komen. Daarom trok Brussels Airport die licentie nu in.

Vluchten worden hervat op 15 juni

Swissport voerde voor een reeks luchtvaartmaatschappijen, waaronder Brussels Airlines, grondafhandelingsdiensten uit. Dat kon bijvoorbeeld gaan om check-in, bagagebehandeling en het verplaatsen van vliegtuigen. Het had een marktaandeel van 60 procent. Brussels Airport verzekert ook opnieuw dat ondanks het wegvallen van Swissport de heropstart van de passagiersvluchten maandag niet in het gedrang komt. 'De passagiersdiensten zullen verzekerd worden zoals voorzien', klinkt het.

De directie heeft vrijdag ook de sociale partners van Swissport ontmoet 'om hen te verzekeren van haar actieve steun bij het zoeken naar oplossingen voor de ontslagen werknemers'. Dat zijn er bijna 1.500. Het faillissement heeft betrekking op de grondafhandelingsdiensten en schoonmaakactiviteiten van Swissport in België. De afzonderlijke luchtvrachtdiensten van Swissport op de luchthavens van Brussel en Luik zijn niet betrokken in het faillissement.

