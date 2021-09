ArcelorMittal investeert de komende jaren 1,1 miljard euro in de staalfabriek in Gent, een van de grootste klimaatinvesteringen ooit in ons land. Er komt een DRI-installatie die twee elektrische ovens van 2,5 miljoen ton aangepast ijzer voorziet. Op die manier kan de vestiging jaarlijks tot 3,9 miljoen ton CO2 minder uitstoten.

Eerder dit jaar werd hoogoven B, een van de twee hoogovens die de Gentse staalfabriek uitbaat, vervangen door een zuinige versie op grondstoffen als biokool, houtafval en plastic. Maar het procedé waarbij ertsen op extreem hoge temperaturen worden verwarmd, is per definitie energie-intensief en dus vervuilend. Een uitdagende situatie voor het staalconcern, dat zich heeft geëngageerd om haar CO2-uitstoot in Europa tegen 2035 met 35 procent te verlagen.

In Gent wordt die andere hoogoven, hoogoven A, daarom niet vervangen wanneer ze in 2030 uit roulatie wordt gehaald. Er overgeschakeld op een productieproces waarbij DRI-ijzer in twee elektrische ovens wordt verwerkt. Die worden aangedreven met waterstof, die - van zodra commercieel beschikbaar - op een ecologische manier opgewekt zal worden. Jaarlijks moet zo tot 3,9 miljoen ton CO2 minder worden uitgestoten, dat is zowat 4 procent van de totale CO2-uitstoot van Vlaanderen.

Maar de nodige infrastructuur is peperduur en het engagement betekent voor de internationale directie een enorme investering. 'Deze aankondiging toont dat we grote stappen nemen in de decarbonisering van onze productie en dat we onze vooruitgang het komende decennium willen versnellen', zegt CEO Aditya Mittal.

Voortrekkersrol

ArcelorMittal produceert wereldwijd staal in 17 landen maar maar rekent onder meer op de Gentse vestiging om onderzoek te doen naar duurzaam staal. 'De hoogovens zijn 150 jaar in dienst', herinnert Europees topman Geert Van Poelvoorde. 'We moeten radicaal voor een andere technologie kiezen. Dat is wat we nu gaan doen.'

De voortrekkersrol levert België een stevige reductie op in CO2-emissies. 'Het gaat misschien wel om de grootste klimaatinvestering ooit', zegt minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). 'Dit ambitieuze project toont dat industrie een cruciale partner is.' Het staalconcern wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn maar de technologie en infrastructuur om dat te verwezenlijken moet vandaag ontwikkeld worden.

Strategische ligging

De keuze voor Gent komt niet geheel onverwacht. ArcelorMittal schonk in het verleden al veel vertrouwen in de Gentse vestiging en kreeg daarvoor substantiële onderzoeksbudgetten. Ze kan rekenen op de strategische ligging van North-Sea-Port en kan voor haar onderzoeksafdeling putten uit de know-how die de Gentse universiteit in de regio injecteert.

De Gentse site heeft vandaag al meer dan 100 hooggeschoolde vacatures openstaan. Daar komen er de komende jaren ongetwijfeld bij. Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) is blij met de klimaatwinst en verwelkomt tijdens een officieel moment 'de verdere duurzame verankering van ArcelorMittal en de bijbehorende werkgelegenheid in Gent'.

