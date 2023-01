De economische groei in de Verenigde Staten is in het vierde kwartaal van 2022 uitgekomen op 2,9 procent, zo meldde het Amerikaanse ministerie van Economie donderdag. Een kwartaal eerder was dat nog 3,2 procent, maar de groei is groter dan voorspeld. Analisten van nieuwsagentschap Bloomberg hadden 2,6 procent groei vooropgesteld.

Het gaat om een eerste schatting van de groei in het slotkwartaal van 2022. De private consumptie, de grootste deelcomponent van de economie, steeg met 2,1 procent. Dat cijfer komt fors onder de verwachtingen uit. Hier had het analistenheir gerekend op plus 2,9 procent. De helft van de groei van het bruto binnenlands product is toe te schrijven aan gestegen voorraden. De overheidsuitgaven kenden voorts de grootste toename sinds begin 2021.

Het gaat, zoals gebruikelijk in de VS, om 'geannualiseerde' cijfers. Daarbij wordt de kwartaalprestatie in vergelijking met het voorgaande kwartaal denkbeeldig doorgetrokken over een periode van een heel jaar. Het cijfer geeft dus weer wat de jaargroei kan zijn als dit tempo nog drie kwartalen aanhoudt. Om hert cijfer te vergelijken met de Europese methode - groeipercentage ten opzichte van het voorgaande kwartaal - moet je het getal zowat delen door vier.

Over heel 2022 is volgens het ministerie sprake van 2,1 procent reële groei, vooral dankzij de huishoudens, tegenover 2021. Dat jaar was er nog een 5,9 procent groei, een uitzonderlijk hoog cijfer na coronajaar 2020.

