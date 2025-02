Nvidia publiceert woensdag nabeurs zijn resultaten voor het vierde kwartaal. De vraag voor beleggers is niet óf het bedrijf van 3,4 biljoen dollar zijn groei heeft versterkt, maar met hoeveel het de verwachtingen van analisten heeft overtroffen. Hoeveel is genoeg? En lijdt Nvidia onder opkomende concurrenten en de inzichten rond DeepSeek?

Opnieuw rijst de vraag of de enorme groei van het bedrijf van Jensen Huang overeind zal blijven. Of het Nvidia-aandeel donderdag met groei opent, zal voornamelijk afhangen van de cijfers die de chipmaker kan voorleggen.

Dat de lat hoog ligt voor Nvidia, heeft alles te maken met de razendsnelle groei van het aandeel, dankzij de grote vraag naar zijn chips voor datacenters. In 2024 steeg de koers van Nvidia met ruim 190 procent op de beurs, maar het leeuwendeel van die stijging vond plaats in de eerste jaarhelft. Sindsdien kampt het aandeel met koersdalingen telkens als een negatief bericht verschijnt over artificiële intelligentie of dat wijst op een negatieve impact op de toeleveringsketen van de chipproductie.

De consensus van analisten van Bloomberg ligt voor het vierde fiscale kwartaal van 2024 op 0,84 dollar winst per aandeel (EPS). De meest optimistische verwachtingen lopen echter op tot 0,95 dollar. Voor een koersstijging moet Nvidia op zijn minst de consensusverwachting van analisten ruim overtreffen.

De omzetverwachting die het management van Nvidia uitsprak, bedraagt 37,5 miljard dollar, maar analisten gaan uit van een omzet van 38,21 miljard dollar. Voorts kijken de aandeelhouders reikhalzend uit naar Nvidia’s vooruitblik op de omzet in het eerste fiscale kwartaal van 2026. Analisten voorspellen dat het management een verwachting van 42 miljard dollar zal uitspreken, maar dat cijfer moet dus ook worden overtroffen om het aandeel te laten groeien.

Blackwell-productie opgeschaald

Voor Nvidia staat woensdag de nieuwe generatie van Blackwell-chips voor datacenters centraal. Die chips, zoals de GB200 en de verwachte opvolger GB300, combineren een hogere snelheid met een lager energieverbruik. De GB200, die sinds eind 2024 in productie is, is dertig keer krachtiger dan zijn voorganger, de H200. Verwacht wordt dat de overgang naar de nieuwe generatie chips geen grote impact zal hebben op de omzet van Nvidia, omdat veel klanten de H200-chip blijven bestellen zolang de beschikbaarheid van de GB200 beperkt blijft.

Analisten zijn het erover eens dat Nvidia met Blackwell zijn onbetwiste technologische voorsprong behoudt op zijn concurrenten. Het bedrijf had vorig jaar met zijn chips voor datacenters een marktaandeel van 80 procent, en zelfs 98 procent als we enkel de chips voor het trainen van taalmodellen in rekening brengen, de zogenoemde AI-acceleratorchips.

DeepSeek, diep bezorgd?

Ondanks die sterke positie maken de beursrally en de hoge koers de beleggers zichtbaar nerveus. Begin dit jaar was dat nog duidelijk te zien, toen er een enorme correctie plaatsvond bij de bigtechaandelen. De Chinese AI-start-up DeepSeek heeft met beperkte middelen een taalmodel ontwikkeld, dat kan concurreren met de modellen van OpenAI. DeepSeek besteedde naar verluidt 5,6 miljoen dollar aan de training van dat model en gebruikte oudere, minder performante Nvidia-chips. Dat veroorzaakte opschudding op Wall Street, omdat DeepSeeks concurrenten wel de meest geavanceerde chips inzetten en al miljarden hebben uitgegeven aan de ontwikkeling van AI.

De vraag die sindsdien herhaaldelijk wordt gesteld, is of grote aantallen van de meest geavanceerde chips wel nodig zijn om AI te verbeteren. Het Nvidia-aandeel verloor in één dag 17 procent van zijn waarde. Maar na de initiële paniekreactie lijkt de rust weergekeerd. Ten eerste is er veel onduidelijkheid over de waarachtigheid van het verhaal van de Chinese start-up. DeepSeek zou zijn model ook niet van nul hebben gebouwd, maar in plaats daarvan gebruik hebben gemaakt van de kennis in bestaande OpenAI-modellen. Die techniek staat in de industrie bekend als distillatie.

Bovendien omvat de ontwikkeling van AI meer dan alleen populaire chatbots als ChatGPT, Gemini en Copilot. Als bedrijven mensachtige robots op de markt kunnen brengen, of als ze medicatie willen ontwikkelen die volledig op de maat van de patiënt is gemaakt, zal meer nodig zijn dan distillatie.

Gemengde signalen

Ook als we naar de acties van grote techbedrijven kijken, zien we dat de investeringen in AI dit jaar alleen maar worden verhoogd. De Magnificent Seven lijken elkaar te verdringen om aan te kondigen hoeveel miljarden zij in 2025 in de ontwikkeling van AI-tools en infrastructuur pompen. Meta maakt 65 miljard dollar vrij, Google 75 miljard, Microsoft 80 miljard en Amazon 100 miljard. Hoewel Nvidia op een aanzienlijk deel van die koek kan rekenen, stromen die bedragen natuurlijk niet integraal naar het bedrijf van Jensen Huang. Techgiganten spreken bijvoorbeeld ook over investeringen in kernreactoren, om nieuwe datacenters van stroom te voorzien.

Tech-CEO’s laten er ook geen twijfel over bestaan dat die investeringen deel uitmaken van een langetermijnplan. Na de correctie door het nieuws over DeepSeek verklaarde Meta-topman Mark Zuckerberg aan zijn aandeelhouders dat de Chinese start-up bij Meta “alleen maar het beeld heeft versterkt dat dit de juiste focus is”. Daarnaast gaf hij aan dat Meta op de lange termijn nog honderden miljarden aan AI-ontwikkeling zou kunnen besteden.

Nochtans zijn aandeelhouders daar duidelijk minder van overtuigd. De koers van bedrijven als Google, Amazon en Alibaba is gedaald sinds ze hun enorme investeringen in AI-infrastructuur uit de doeken hebben gedaan. De aandelenkoers van Google daalde sinds zijn aankondiging op 4 februari met 13 procent en die van Amazon verloor sinds 6 februari 11 procent. Zelfs de Chinese techgigant Alibaba verloor 4 procent sinds zijn aangekondigde investering van 50 miljard dollar. Voorlopig kan het Nvidia-aandeel alleen maar profiteren van de verhoogde uitgaven: het steeg in de weken na de DeepSeek-correctie op de beurs met 10 procent.

Toenemende concurrentie

Maar critici zien in de monsterinvesteringen van techbedrijven ook een argument dat op de lange termijn tegen Nvidia kan werken. Bedrijven als Google en Amazon hebben inmiddels hun eigen chips voor datacenters ontwikkeld. Bij Google gaat het om de TPU en bij Amazon om de Trainium- en Inferentia-chips. Meta wil daarnaast met het Britse bedrijf Arm chips op maat maken.

Het is logisch dat grote techbedrijven meer onafhankelijkheid willen opbouwen ten opzichte van Nvidia, maar hun zelfontwikkelde chips worden momenteel slechts ingezet bij een beperkt aantal lichtere taken, meestal om kosten te besparen. Geen van die chips vormt een alternatief voor de high-end chips van Nvidia, ook al worden intern ontwikkelde chips wel gezien als een grote structurele uitdaging voor het bedrijf.

Nvidia kan zich daar vooral tegen wapenen door zijn technologische voorsprong te behouden. Zolang nieuwe generaties van Nvidia-chips voldoende verbeteringen bieden en snel worden uitgerold, heeft het bedrijf van Jensen Huang een sterke positie. Een belangrijke factor is ook Cuda, het softwareplatform van Nvidia dat ontwikkelaars helpt taalmodellen te trainen. De software is van groot belang in de industrie, waardoor het voor ontwikkelaars ook lastiger wordt met alternatieve hardware aan de slag te gaan.

Met deze achtergrondinformatie wordt het vierdekwartaalrapport op 26 februari een belangrijk meetmoment. Kan Nvidia de verwachtingen overtreffen met een marge die de nervositeit van beleggers tempert? Of zijn de cijfers vooral een voedingsbodem voor meer bezorgdheid?