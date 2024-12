Dit Duitse aandeel deed de groei van Nvidia verbleken in 2024

Het Duitse bedrijf Siemens Energy was in 2024 de primus op de Stoxx 600-index van de best presterende Europese aandelen. De stijging van de aandelenkoers met 317 procent doet zelfs de rally van Nvidia verbleken: in dezelfde periode steeg het aandeel van de Amerikaanse chipgigant met 184 procent. Waar heeft Siemens Energy die groei aan te danken?

Te midden van de malaise in de Duitse industrie dit jaar was er één bedrijf dat alle verwachtingen heeft overtroffen. In 2023 vocht het Münchense Siemens Energy nog om zijn voortbestaan en kreeg het 15 miljard euro Duitse overheidssteun om de problemen in zijn windturbinetak het hoofd te bieden. Die kans heeft het met beide handen gegrepen en het voorbije jaar heeft Siemens Energy zijn marktwaarde met 30 miljard euro vergroot.

Daarmee deed Siemens Energy veel beter dan zijn belangrijkste concurrenten, het Italiaanse Enel en het Spaanse Iberdrola. Sterker nog, de groei was hoger dan die van het Amerikaanse techbedrijf Nvidia, dat als een van de winnaars van het beursjaar 2024 wordt beschouwd. Het hele jaar lang verdrongen analisten elkaar om over Nvidia te praten en het verhaal van CEO Jensen Huang ging de wereld rond, maar Siemens Energy bleef vrijwel onder de radar.



Siemens Energy splitste in 2020 af van het Siemens-conglomeraat, dat op instorten stond. De bedoeling was Siemens meer te doen focussen op zijn kernactiviteiten zoals digitale industrie en gezondheidszorg, en Siemens Energy meer slagkracht te geven om zelfstandig in te spelen op de groeiende vraag naar elektrificatie en energietransitie.

Dat doet het bedrijf met diverse energieoplossingen. Siemens Energy bestaat uit vier bedrijfstakken:

Siemens Gamesa (winddivisie) : produceert onshore en offshore windturbines.

: produceert onshore en offshore windturbines. Grid Technologies : ontwikkelt en levert apparatuur zoals stroomtransformatoren en schakelkasten, die cruciaal zijn voor de modernisering en de uitbreiding van energienetten wereldwijd.

: ontwikkelt en levert apparatuur zoals stroomtransformatoren en schakelkasten, die cruciaal zijn voor de modernisering en de uitbreiding van energienetten wereldwijd. Gas Services: richt zich op gasgestookte energieoplossingen en profiteert van de groeiende vraag naar gascentrales in regio’s als het Midden-Oosten en de Verenigde Staten.

richt zich op gasgestookte energieoplossingen en profiteert van de groeiende vraag naar gascentrales in regio’s als het Midden-Oosten en de Verenigde Staten. Transformation of Industry: biedt oplossingen voor industriële elektrificatie, zoals compressoren en turbines, om zware industrieën duurzamer te maken.

Inspelen op elektrificatie

De weg naar onafhankelijkheid bleek echter turbulent. De windtak Siemens Gamesa, een onderdeel van de nieuwe entiteit, kampte met technische problemen en grote verliezen. Dat leidde in 2023 tot een nettoverlies van bijna 4,6 miljard euro en een Duitse staatssteun van 15 miljard euro om overeind te blijven. Het was niet Siemens Gamesa dat in 2024 voor de spectaculaire groei heeft gezorgd – want die tak leed het voorbije jaar opnieuw een operationeel verlies van 1,8 miljard euro – maar wel de andere bedrijfsdivisies.

Grid Technologies profiteert van wereldwijde elektrificatietrends. De sector bevindt zich in een ‘supercyclus’ door de groei van datacenters, de Chinese EV-boom en de wereldwijde ambities om netto nul-uitstoot te bereiken. Dit leidt tot een grotere vraag naar stroom en de noodzaak om energienetten te moderniseren en uit te breiden. De gasdivisie, de grootste inkomstenbron, profiteert eveneens van de bouw van nieuwe gascentrales in regio’s zoals het Midden-Oosten en de VS.

Betere balansen

Sterke ordercijfers – een stijging met 42 procent op jaarbasis – leidden afgelopen maand zelfs tot een verhoging van de doelstellingen op middellange termijn, wat ook de aandelenkoers van Siemens Energy aan het einde van het jaar in een stroomversnelling bracht. De nettowinst moet 1,3 miljard euro bedragen in 2024 op een omzet van 34,5 miljard euro. Een jaar eerder draaide het bedrijf nog 31,1 miljard omzet, maar boekte het een verlies van maar liefst 4,5 miljard euro.

Christian Bruch, de CEO van Siemens Energy en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Beeld: SASCHA SCHUERMANN/AFP via Getty Images)

Een desinvesteringsprogramma moet helpen om de balansen gezonder te maken. Siemens Energy verkocht bijvoorbeeld een belang van 18 procent in Siemens India aan het conglomeraat Siemens AG. De energietak van Siemens India, goed voor 24 procent van de winst, bleef wel in handen van Siemens Energy. De herstelbeweging blijft dus op gang en dat is ook de bedoeling voor de noodlijdende winddivisie. De opzet is Siemens Gamesa tegen 2026 break-even te doen draaien.

Aan het roer van het Duitse bedrijf staat een 54-jarige Amerikaan, Christian Bruch. Hij is sinds 2020 CEO van Siemens Energy na een carrière van 24 jaar bij de industriegigant Linde AG, waar hij in 2019 hoofd van de Engineering-divisie werd. Onder zijn leiding heeft Siemens Energy belangrijke stappen gezet in de energietransitie, met een focus op duurzaamheid en innovatie in de energiesector. In september werd zijn contract verlengd tot april 2030,

Blijft Siemens Energy Nvidia verslaan?

De komende jaren verwachten analisten volgens Bloomberg nog meer groei van Siemens Energy. De winst per aandeel bedroeg dit jaar 1,35 dollar. Er wordt eerst een terugval van 0,71 dollar (-47%) voorspeld in 2025, waarna de winst per aandeel 2,25 dollar (+217%) moet bedragen in 2026 en 2,97 dollar (+32%) in 2027.

Hoewel het herstel van het Duitse energiebedrijf nog volop aan de gang is, wijst alles erop dat het aandeel er niet in zal slagen zijn uitzonderlijke prestatie van het afgelopen jaar in 2025 te herhalen.

Nvidia, dat ondanks een sterk jaar in verhouding minder sterk groeide op de beurs, heeft gunstigere vooruitzichten. In 2024 bedroeg zijn winst per aandeel 1,3 dollar, ongeveer evenveel als Siemens Energy. Maar volgens prognoses zal de winst van Nvidia toenemen tot 2,94 dollar (+127%) in 2025, 4,41 dollar (+50%) in 2026 en 5,43 dollar (+23%) in 2027.

Opvallend is hoe het advies van de analisten uiteenloopt. Slechts 53,8 procent van de analisten geeft Siemens Energy een koopadvies en 15,4 procent raadt aan het aandeel van de hand te doen. 90,9 procent geeft voor Nvidia een koopadvies. Geen enkele analist durft te adviseren het aandeel van de chipontwerper te verkopen.