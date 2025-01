Nvidia verliest 589 miljard dollar marktwaarde op één dag

Het aandeel Nvidia is maandag als gevolg van de berichten rond het Chinese DeepSeek op één dag 589 miljard dollar (omgerekend zo’n 561,7 miljard euro) aan beurswaarde verloren. Dat is een record in de Amerikaanse beursgeschiedenis, berekende het persagentschap Bloomberg.

Maandag ontstond er onrust op de financiële markten nadat bleek dat het Chinese DeepSeek erin geslaagd is om een succesvol AI-model te ontwikkelen op een veel goedkopere manier dan zijn Amerikaanse concurrenten én zonder gebruik te maken van de geavanceerde AI-chips van Nvidia. De app van DeepSeek is intussen in de VS ook meer gedownload dan die van ChatGPT. Hiermee wordt de Amerikaanse dominantie rond AI in vraag gesteld.

Nvidia is het grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld en het aandeel verloor maandagavond 17 procent. Dat is de grootste koersdaling sinds maart 2020 voor het bedrijf. In marktwaarde gaat het om een record van 589 miljard dollar. Dat bedrag komt overeen met bijna het bruto binnenlands product (bbp) van België. Het vorige recordverlies voor Nvidia dateert van september vorig jaar, toen er op één dag 279 miljard dollar aan beurswaarde in rook opging.

Door het grote gewicht van Nvidia op Wall Street, stuurde zijn verlies ook de S&P 500-index lager. In marktwaarde was maandag volgens Bloomberg één van de tien slechtste beursdagen ooit in de VS. De S&P 500-index eindigde 1,5 procent in het rood, de Nasdaq-index zelfs 3 procent.

Nvidia zei maandag in een persbericht dat het model van DeepSeek “een excellente AI-vooruitgang betekent” en liet verstaan dat het Chinese bedrijf de strenge exportregels voor geavanceerde computerchips niet heeft geschonden.