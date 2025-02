Arm, het Britse chipbedrijf dat eigendom is van SoftBank, staat voor een grote koerswijziging. Het bedrijf, dat traditioneel zijn chipontwerpen in licentie geeft aan bedrijven als Apple en Nvidia, brengt dit jaar zijn eigen chip op de markt. Meta is een van de eerste klanten die zich daarvoor heeft aangemeld.

Volgens bronnen die bekend zijn met de plannen, zal Arm-CEO Rene Haas al deze zomer de eerste zelf ontwikkelde chip onthullen. Die stap betekent een belangrijke verandering voor het bedrijf, dat zich niet langer beperkt tot het ontwerpen van basisonderdelen voor chips, maar nu ook volledige processors gaat produceren. Dat kan de machtsverhoudingen in de halfgeleiderindustrie – een industrie met een waarde van 700 miljard dollar – flink opschudden. Arm gaat in directe concurrentie met enkele van zijn grootste klanten.

Na berichtgeving door de Financial Times over de plannen steeg de aandelenkoers van Arm met meer dan 6 procent.

SoftBanks AI-ambitie

SoftBank-oprichter Masayoshi Son ziet Arm als een essentieel onderdeel van zijn ambitieuze plannen om een grootschalig AI-infrastructuurnetwerk op te bouwen. De lancering van een eigen chip is een eerste stap in zijn bredere strategie om ook AI-chips te produceren.

Vorige maand onthulde Son het Stargate-initiatief, om samen met OpenAI een bedrag van naar verluidt 500 miljard dollar te investeren in AI-infrastructuur. Dat project wordt deels gefinancierd door het staatsinvesteringsfonds MGX uit Abu Dhabi en het technologiebedrijf Oracle. Arm is een belangrijke technologieleverancier voor Stargate, samen met Microsoft en Nvidia.

Focus op datacenters

De nieuwe chip van Arm wordt naar verwachting een centrale processor (CPU) voor servers in grote datacenters. De basis van de chip zal vervolgens door klanten zoals Meta op maat kunnen worden aangepast. De productie wordt uitbesteed aan een fabrikant zoals Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC).

Daarnaast is SoftBank in vergevorderde onderhandelingen over de overname van Ampere. Orcale is een investeerder in Ampere, dat chips maakt voor servers die gebaseerd zijn op de ontwerpen van Arm. De deal zou een waarde hebben van 6,5 miljard dollar en wordt gezien als een cruciale stap in de nieuwe strategie van Arm.

Sinds de beursgang op Nasdaq in 2023 is de waarde van Arm meer dan verdubbeld tot 160 miljard dollar, mede dankzij de enorme investeerdersinteresse in AI. Samenwerkingen met bedrijven zoals Nvidia en Amazon hebben de groei van Arm versneld, vooral in datacenters die AI-diensten van OpenAI, Meta en Anthropic ondersteunen.

Meta en de verschuiving op de chipmarkt

Meta is het nieuwste grote technologiebedrijf dat overstapt op Arm-gebaseerde serverchips, waardoor traditionele leveranciers zoals Intel en AMD terrein verliezen. Tijdens de bekendmaking van de recente kwartaalcijfers zei Meta’s financieel directeur Susan Li dat het bedrijf zijn inspanningen voor maatwerkchips uitbreidt, met het oog op het trainen van grote taalmodellen. Door de chips beter af te stemmen op hun specifieke rekenbehoeften wil Meta efficiënter en krachtiger werken.

Ondertussen wordt verwacht dat een door Arm geproduceerde chip ook een rol zal spelen in het geheime project van Sir Jony Ive. De voormalige Apple-ontwerper werkt samen met OpenAI’s Sam Altman en SoftBank aan een nieuwe generatie AI-gestuurde apparaten die voor consumenten bedoeld zijn.

Balanceerwerk

Wereldwijd zijn al meer dan 300 miljard door Arm ontworpen chips gebruikt, het meest in mobiele apparaten zoals smartphones en tablets. Dankzij het energiezuinige ontwerp van zijn CPU’s worden de chips van Arm steeds vaker gezien als een aantrekkelijk alternatief voor de chips van Intel in pc’s en servers. Dat is vooral relevant nu AI steeds meer rekenkracht en energie vraagt in datacenters.

Het bedrijf begon 35 jaar geleden bescheiden in een omgebouwde boerderij met kalkoenen in het Britse Cambridgeshire. Het groeide uit tot een dominante speler op de mobiele chipmarkt door zijn ontwerpen in licentie te geven aan Apple en Android-leveranciers zoals Qualcomm en MediaTek. Die neutrale positie behouden in het midden van een fel concurrerende markt, vereiste altijd een zorgvuldige balans.

Toch heeft SoftBank-oprichter Son lange tijd aangedrongen op een strategie waarbij Arm meer inkomsten haalt uit zijn intellectuele eigendom. Onder leiding van CEO Rene Haas, die in 2022 aantrad, begon Arm al hogere royalty’s te vragen door meer geavanceerde bouwstenen voor chips te ontwerpen.

Door zelf chips te bouwen en verkopen, zet Haas een gedurfde stap die Arm in conflict kan brengen met klanten zoals Qualcomm, waarmee het bedrijf al in een juridische strijd over de licentievoorwaarden verwikkeld is. Ook Nvidia, de meest waardevolle chipproducent ter wereld, zou zich bedreigd kunnen voelen door die ontwikkeling.