Warren Buffett doet 5,5 miljoen aandelen HP van de hand: volgt een nieuwe verkoopgolf?

Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van de Amerikaanse beleggingsgoeroe Warren Buffett (93), heeft 5,5 miljoen aandelen van de laptopmaker Hewlett Packard verkocht. De grootste aandeelhouder van het technologiebedrijf zag zijn belang daardoor dalen van 12,2 naar 11,7 procent.

Het HP-belang van Berkshire is nu ongeveer 3,3 miljard dollar waard, schrijft Forbes. Woensdag noteerde het aandeel 2,1 procent lager, op 28,33 dollar. De verkoop van de 5,5 miljoen aandelen vond plaats tegen een gemiddelde prijs van ongeveer 29 dollar en bedroeg ongeveer 160 miljoen dollar.

“Beleggers zullen geïnteresseerd zijn of Berkshire zijn belang in de komende dagen en weken blijft verkleinen”, schrijft analist Amit Daryanani van Evercore ISI in een beleggersnota waaruit Barron’s citeert. De analist raamt Berkshires gemiddelde kosten op ongeveer 36 dollar per aandeel bij de aanwerving, wat betekent dat de holding waarschijnlijk verlies heeft geleden op de verkoop van de aandelen.

Het is onduidelijk waarom de superinvesteerder en zijn team hun belang in HP hebben teruggeschroefd. Ten dele werd Berkshire waarschijnlijk tot het bedrijf aangetrokken vanwege zijn bescheiden waardering, merkt Business Insider op. HP rijfde vorig boekjaar ongeveer 63 miljard dollar aan netto-inkomsten binnen en genereerde 5 miljard dollar aan bedrijfsinkomsten. Maar de marktkapitalisatie van HP bedroeg slechts een kleine 28 miljard dollar bij de slotkoers op woensdag.

Op 29 augustus verlaagde HP zijn winstprognose voor het hele jaar. Het bedrijf kreunt onder een jarenlange terugval in de verkoop van pc’s en een zwakke vraag uit China.

Techscepsis

Het was groot nieuws toen Berkshire vorig jaar een belang in de computer- en printerproducent ter waarde van 4,2 miljard dollar nam.

Buffett en zijn vaste trawant Charlie Munger staan bekend om hun afkeer van techondernemingen; ze geven de voorkeur aan eenvoudigere, conservatievere bedrijven, zoals de oliemaatschappij Occidental Petroleum. Toch bekleedt Apple – opgericht door Steve Jobs en Steve Wozniak, beiden ooit werkzaam bij HP – de grootste positie in Buffetts aandelenportefeuille. Ooit heeft het ‘Orakel van Omaha’ de techtitaan zelfs geprezen als “beter dan elk ander bedrijf dat we bezitten”.

De investeringsportefeuille van Berkshire Hathaway — Bron: Bloomberg

De beurskoersen van bedrijven in de Berkshire-portefeuille stijgen vaak wanneer het investeringsvehikel van de kranige negentiger nieuwe belangen in hen bekendmaakt. Dat demonstreert de waardering die beleggers hebben voor Buffett. Omgekeerd dalen de aandelenkoersen soms wanneer Berkshire verkopen bekendmaakt.

De aandelenkoers van HP is met 19 procent gedaald sinds Berkshire in april 2022 zijn belang onthulde.