Het Belgische farmabedrijf UCB zag zijn aandelenkoers deze week sterk dalen op de beurs. In vijf dagen ging die met 6,68 procent naar beneden. Al dagenlang deed het gerucht de ronde dat de goedkeuring van het belangrijke medicijn bimekizumab in de Verenigde Staten opnieuw zou worden uitgesteld. Toen het nieuws maandag viel, zakte UCB met 3,27 procent.

Het is een moeilijke tijd voor het UCB-aandeel. Gisteren was het een belangrijke daler op de Brusselse beurs. Bimekizumab, het middel dat helpt tegen ernstige vormen van de huidziekte psoriasis, is al goedgekeurd in Europa en ook in andere westerse markten, maar het groen licht van de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA laat al lange tijd op zich wachten. De FDA heeft de procedure weer met enkele maanden uitgesteld, terwijl UCB al sinds het begin van de coronacrisis wacht op goedkeuring.

“Het is merkwaardig dat de FDA steeds vraagtekens blijft plaatsen, nu weer bij de productiefaciliteiten van UCB. Het heeft niets te maken met de kwaliteit van het medicijn. UCB is een gevestigde naam”, merkt Danny Reweghs, directeur strategie van Trends Beleggen, op.

Patenten verlopen

“Wat de zaken voor het farmabedrijf nog pijnlijker maakt, is dat er vanaf volgend jaar geleidelijk aan patenten vervallen van zijn meest verkochte medicijnen, met als belangrijkste Cimzia”, zegt Reweghs. “Dan wordt een daling in de verkoop verwacht. Een belangrijk medicijn als bimekizumab kan dat mee helpen op te vangen. Maar een goedkeuring in de Verenigde Staten blijft belangrijk voor de verkoopcijfers.”

Naast dat uitstel heeft UCB nog tegenslagen te verwerken. Onlangs raakte bekend dat het hoofd neurologieoplossingen is opgestapt. Tegelijk wordt het almaar duidelijker dat de concurrentie voor zijn psoriasismiddel toeneemt.

Nieuw medicijn

Vandaag kwam er dan toch een opsteker. UCB heeft toestemming gekregen om in de VS een nieuw geneesmiddel voor de behandeling van een zeldzame spierziekte op de markt te brengen. Het geneesmiddel Rystiggo moet volwassenen behandelen die lijden aan myasthenia gravis of MG, een auto-immuunaandoening waardoor de spieren onvoldoende werken. Ook in Europa en Japan werkt UCB aan de goedkeuring van het medicijn.

“Die procedure is wel vlot verlopen in de VS, want het werd met prioriteit goedgekeurd”, merkt Reweghs op. “Maar voor de verkoop van UCB zal dat veel minder wegen. Er zijn al andere gevestigde spelers in medicatie tegen de ziekte myasthenia gravis. Argenx is met name succesvol in die markt en verwacht een verkoop van 1 miljard dollar. Voor UCB zal eerder 400 miljoen wachten, ook omdat het middel minder effectief is dan dat van argenx.”