Door de zwakke vraag naar geheugenchips en elektronica ziet Samsung zijn winst voor het zesde kwartaal op rij dalen. De operationele winst van de Koreaanse groep zal daardoor voor het hele jaar 2023 op het laagste niveau in vijftien jaar uitkomen. Ook de resultaten van andere bigtechbedrijven kunnen tegenvallen, zegt techondernemer en auteur Peter Hinssen.

Samsung, het grootste bedrijf van Zuid-Korea, verwacht dat zijn operationele winst in het vierde kwartaal van 2023 met 35 procent is gedaald, tot 2,8 biljoen won (1,9 miljard euro). Ook de omzet daalde, met bijna 5 procent, tot 67 biljoen won. Beide resultaten liggen onder de analistenverwachtingen. De zwakke vraag naar consumentenelektronica drukt de prijzen. Dat heeft meer gevolgen voor de omzet van Samsung dan verwacht.

Maar niet alleen voor Samsung wordt gevreesd voor teleurstellende resultaten. Het aandeel van Apple ging de voorbije maand stelselmatig lager doordat beleggers vrezen voor een zwakke iPhone 15-verkoop, onderstreept Bloomberg. Welke techaandelen hebben het meest te vrezen voor tegenvallende vierde kwartaal- en jaarresultaten?

“Samsung is het grootste chipbedrijf, maar belangrijk is dat het veelal commodity-halfgeleiders produceert, onder meer de standaardgeheugenchips”, zegt Peter Hinssen, de CEO van het techconsultancybedrijf Nexxworks. “De vraag naar zulke halfgeleiders is laag in de lange nasleep van de coronaperiode, waarin technologie massaal werd geüpgraded door bedrijven en particulieren. Vandaag is er meer onzekerheid vanwege de inflatie en de hoge rente, waardoor die investeringen uitblijven, nog meer dan analisten hadden voorspeld. Pas op lange termijn – later dit jaar of begin 2025 – verwacht Samsung dat de vraag naar zijn chips weer toeneemt.”

Opvallend is dat Nvidia, ook een hardwareproducent, vorig jaar wel tot de winnaars behoorde.

PETER HINSSEN. “Dat heeft te maken met de AI-chips, die vorig jaar natuurlijk een grote hype waren. Investeerders verwachten nu van bedrijven als Samsung dat ze mee op die boot springen en dus meer gespecialiseerde chips produceren. Samsung zal dus geheugenchips op de maat van de AI-chips van onder meer Nvidia moeten maken. Andere fabrikanten van commoditychips hebben dat al begrepen. Ik verwacht ook dat Samsung een versnelling hoger zal schakelen.

“Op de previews van Samsung op de CES-elektronicabeurs is het al AI wat de klok slaat. Het bedrijf maakt ook systems-on-a-chips (SoC’s) voor de smartphones die het op de markt brengt. Er liggen voor Samsung kansen om zowel de hardware als de software van zijn smartphones af te stemmen op slimme AI-technologie.”

‘Nvidia ziet nu een enorme vraag naar zijn huidige technologie, maar dat is geen gemakkelijk vliegwiel om in de lucht te houden. Dat wordt vaak vergeten. Het wordt uitdagend, want voor je het weet is het weer een race to the bottom.’ Peter Hinssen

“Nvidia wordt bij de Magnificent Seven-aandelen gerekend (naast Tesla, Meta Platforms, Apple, Amazon, Microsoft en Alphabet, nvdr), maar ik vind het eigenlijk een ander kaliber. Het is een hardwarefabrikant, die nu een enorme vraag ziet naar zijn technologie. Maar dat is geen gemakkelijk vliegwiel om in de lucht te houden. Dat wordt vaak vergeten. Dat wordt uitdagend voor Nvidia, want voor je het weet is het weer een race to the bottom. Voor socialemediaplatformen zoals Meta is het makkelijker om een constante stroom van omzet te verwezenlijken.”

AI was inderdaad het sleutelwoord op de beurzen in 2023. Opvallend is dat er ook voor de resultaten van Apple wordt gevreesd, en meer bepaald voor de iPhone-verkoop. Apple is ook niet het techbedrijf dat het meest spraakzaam is over AI?

HINSSEN. “Het valt niet uit te sluiten dat Apple ook lijdt onder de zwakke vraag naar smartphones. Maar Apple is tegelijk het bedrijf dat zoiets het best van zich kan afschudden. Beleggers kijken al verder naar de lancering van de Vision Pro-mixedrealitybril volgende maand. Het bedrijf trotseert daarmee een nieuwe markt die op het eerste gezicht op een niche lijkt. Maar dat dachten we ook van de Apple Watch, die ondertussen een grotere business is dan de hele markt van Zwitserse horloges. Bij Apple zien we telkens hetzelfde terugkeren: het bedrijf is nooit de eerste met innovaties, maar de uitvoering en de vermarkting zijn schitterend. Nieuwe technologie komt net op tijd en in een volwassen stadium.

“Ik verwacht niet anders als het om de implementatie van AI gaat. Apple is het bedrijf dat de meeste AI-gerelateerde overnames deed in de voorbije maanden. Hoewel nu misschien eerder stil is rond concurrenten voor ChatGPT of Google Bard, kan Apple wel eens met een verrassing komen. Google is veel mondiger met zijn concepten en demo’s, maar die krijgen daarna vaak een minder spectaculaire vervolg dan verhoopt. Apple levert in één klap een nieuw product of dienst af. Siri, dat nu wat oubollig aanvoelt, kan zomaar ineens een stuk intelligenter worden. Dat lijkt een logische stap.”

Op lange termijn zijn er dus opstekers, maar dat neemt niet weg dat de resultaten voor chipbedrijven en aanbieders van consumentenelektronica nu kunnen tegenvallen.

HINSSEN. “Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen makers van hardware enerzijds en de grote internetplatformen anderzijds. Meta is een speler van de Magnificent Seven die er een geweldig jaar op heeft zitten door de sterke markt achter zijn corebusiness: advertenties. Meta verraste ook met zijn LLaMA-taalmodel, dat vergelijkbaar is met GPT van OpenAI. Daarnaast was er de X-concurrent Threads. Het feit dat het metaverse niet doorbrak, lag in de lijn van de verwachtingen. Het speelde geen rol meer voor beleggers.”

