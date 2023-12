‘Threads gelanceerd in Europa: de ultieme kans om X van Elon Musk de loef af te steken’

Threads, de Twitter-kopie van Meta, is nu ook in Europa een feit. Donderdag om 12 uur kwam de aftelklok op de website van Threads op nul te staan. Voor Meta van Mark Zuckerberg is het de ultieme kans om X-gebruikers te lokken, nu Threads een draad spint om de hele wereld.

Threads is de naam van het sociale netwerk van Meta dat deze zomer werd gelanceerd. Wat begon als een soort van experiment, een balletje dat door een klein team van Meta werd opgegooid, draaide uit op een onverwacht succes. Twee dagen na de lancering in een hondertal landen, waaronder de Verenigde Staten, Japan en het Verenigd Koninkrijk, maakte Mark Zuckerberg bekend dat Threads de kaap van 70 miljoen registraties had bereikt.

Het initiële succes van Threads was door een aantal zaken te verklaren. Het nieuwe sociale netwerk van Meta was niet toevallig een bijna perfecte kopie van X (het vroegere Twitter), juist op het moment dat het onfortuinlijke sociale netwerk sterk op de sukkel was. De nieuwe baas, Elon Musk, had net meer dan de helft van het personeel ontslagen, de moderatie liep stuk en adverteerders haakten af.

Daarnaast is de sterke basis die Instagram bood, niet te onderschatten. Dat sociale netwerk heeft 2,35 miljard gebruikers wereldwijd. Elk van die gebruikers – met uitzondering van de Europese – kon met een druk op de knop inloggen op Threads. Men hoefde geen procedure te doorlopen om een account te maken en men liep geen risico om spammails krijgen.

‘De mens is een gewoontedier. Kun je hem dat kwalijk nemen als de helft van de westerse wereld maandenlang volledig afgesloten bleef van het nieuwe sociale netwerk van Meta?’

Het toenmalige Twitter moest dus beginnen te vrezen. De onvoorspelbare Elon Musk toverde uit blinde paniek de naam X uit zijn hoge hoed, als een improvisatieact.

Sneeuw voor de zon

Maar het is niet alleen rozengeur en maneschijn bij Threads. Terwijl een spectaculair aantal gebruikers zich registreerde, waren ze ook snel weer weg. Er is in socialemedialand een belangrijk verschil tussen het aantal gebruikers en het aantal actieve gebruikers van een platform. Adverteerders zijn voornamelijk verlekkerd op dat tweede cijfer. De actieve gebruikers smolten in de zomer weg als sneeuw voor de zon. Volgens het websiteanalysebedrijf Similarweb daalde het aantal dagelijkse gebruikers van 49 miljoen tot 23,6 miljoen in één week tijd. Om dat in perspectief te plaatsen: zo’n 200 miljoen mensen bezoeken X dagelijks.

Het bleek dan toch moeilijker gebruikers van X los te wrikken dan het in de eerste dagen van Threads leek. De mens is een gewoontedier. Kun je het hem kwalijk nemen als de helft van de westerse wereld maandenlang volledig afgesloten bleef van het nieuwe sociale netwerk van Meta?

De kracht van een sociaal netwerk als X is net dat nieuws er leeft en bedrijven er aanwezig zijn. Mensen van over de hele wereld raken er verzeild in ellenlange discussies: de ene al gezelliger dan de andere. Een ‘global townsquare‘, om het met de woorden van Elon Musk te zeggen.

Kooigevecht

De reden voor de uitgestelde Europese lancering moeten we volgens Meta-woordvoerder Christine Pai zoeken bij de nieuwe Digital Markets Act. Dat is Europese regelgeving die voor een groot internetbedrijf als Meta reguleert hoe het concurrentie voert met zijn diensten. Vorige maand raakte bekend dat Meta naar de rechtbank trekt om de concurrentieregels aan te vechten.

In een Instagram Story accepteert Mark Zuckerberg de uitdaging van Elon Musk voor een kooigevecht. © Instagram, X

De lancering van Threads kan niet wachten op de uitspraak van een rechter. Tegen dan is de interesse in Threads mogelijk helemaal uitgedoofd. De lancering in Europa is dus de ultieme kans voor Meta om nu voor echt de strijd aan te gaan met X.

Het internet is al langer in de ban van een vermeend kooigevecht tussen Mark Zuckerberg en Elon Musk, dat waarschijnlijk nooit zal doorgaan. Zuckerberg staat bekend als een fan en beoefenaar van gevechtssport. Musk heeft hem officieus uitgedaagd in een bericht op X, waarop Zuckerberg op Instagram een screenshot deelde met als opschrift: “Stuur me de locatie.”

Wel, het échte kooigevecht der sociale mediabonzen is nu begonnen.

