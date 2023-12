Vier grafieken die tonen dat we nog niet van de inflatie af zijn

Anderhalf jaar geleden was ‘tijdelijk’ nog het stopwoord waarmee centrale bankiers de inflatie afdeden. Volgens sommigen hadden ‘structureel’ en ‘hoger’ betere stopwoorden geweest. We staan aan de vooravond van een nieuw inflatieregime.

Volgens Frédéric Leroux van de vermogensbeheerder Carmignac is de inflatie van het afgelopen anderhalf jaar het startschot van een opwaarts kolkende inflatiecyclus. Hij kijkt daarvoor naar het verleden, zoals op de grafiek hieronder. Hoe die verband houdt met het heden vertelt hij met veel cijfers en voorbeelden uit het verleden in dit interview.

Hij graaft ook in de beursgeschiedenis van de jaren vijftig en komt daarbij op het idee dat de beurssterren van de afgelopen tien jaar de verliezers van de komende tien jaar zullen worden. Daar geeft hij goede redenen voor.

Verder verklaart hij nog waarom de verschillende activaklassen zo anders presteren in langdurige periodes van stijgend inflatie tegenover periodes van vertragende inflatie.

Veel analisten en strategen papegaaien elkaars uitspraken in de werelwijde echokamer die de financiële markten zijn. Frédéric Leroux gaat loodrecht in tegen de consensus. Niet om te choqueren of moedwillig contrair te zijn, maar wel omdat de geschiedenis en de data hem het tegenovergestelde vertellen. In onderstaand uitgebreid gesprek vertelt hij waarom. Het interview is deel van de jaarlijkse Trends-beleggingsgids Beleggen in 2024.

Link naar ITV met Leroux