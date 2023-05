Tijdelijke dip bij koper

De Bloomberg Commodity-index stevent af op het zesde maandverlies en noteert op het laagste niveau sinds eind 2021. Naast energie en granen staan de voorbije weken vooral de metalenprijzen onder druk. Zo was koper sinds november niet meer zo goedkoop. De prijsdaling versnelde nadat de technische steun op 3,8 dollar per pond het had begeven. Het verlies over de voorbije maand loopt op tot bijna 10 procent.

De oorzaken zijn een duurdere dollar en recessievrees. Daarnaast vallen de macro-economische cijfers tegen, vooral in China. Daar trekt de groei aan, maar dan vooral in de dienstensector en door hogere consumentenuitgaven. De investeringen in bouw en infrastructuur vallen tegen. In april steeg de industriële productie in China met 5,6 procent op jaarbasis, terwijl op 10 procent was gerekend. De vastgoedinvesteringen daalden en ook het aantal nieuwe bouwstarts blijft afnemen. Dat is geen goed nieuws voor de vraag naar koper. Toch blijven de voorraden van zowel de Shanghai Futures Exchange als de London Metals Exchange heel laag. China verwacht dit jaar 7 procent minder koper te produceren, tegenover bijna 10 procent minder vorig jaar. Ook de speculatieve shortposities op de termijnmarkt zijn de voorbije maanden fors toegenomen.

We verwachten dat de dip tijdelijk is. Op de langere termijn zijn de fundamenten voor koper gunstig. Vanaf 2025 zal het aanbodtekort jaar na jaar toenemen. De vraag naar koper stijgt door de elektrificatie.

Metaal versus mijnen

Beleggers kunnen kiezen voor een directe investering in termijncontracten of voor het langetermijnpotentieel van koper via de aandelenmarkten. Voor beide is een tracker beschikbaar. De WisdomTree Copper ETF (ISIN-code GB00B15KXQ89) is een synthetische tracker, die via swapovereenkomsten de prestatie van de Bloomberg Copper-index (termijncontracten) schaduwt. Hij noteert op Euronext Parijs (ticker COPAP FP) en op Xetra (0D7C GY). De jaarlijkse kosten bedragen 0,49 procent. De Global X Copper Miners ETF schaduwt de Solactive Global Copper Miners v2-index, die uit 39 koperproducenten bestaat. Het is een fysieke tracker, waarvan de inkomsten worden herbelegd. De ETF noteert in euro op de Duitse Xetra met tickersymbool 4COP GY en ISIN-code IE0003Z9E2Y3. De jaarlijkse beheerkosten bedragen 0,65 procent.