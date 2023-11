Inspelen op lagere rente met trackers

Nu de piek van de inflatie achter de rug lijkt, stijgt de kans dat centraal bankiers de rente niet meer zullen verhogen. De obligatiemarkten anticiperen daarop door de rente op overheidsobligaties lager te sturen.

De rente op korte looptijden (tot twee jaar) hangt sterk samen met de beleidsrente die de centrale banken bepalen. Volgens de CME FedWatch Tool verwacht een meerderheid dat in mei 2024 de rente in de Verenigde Staten een eerste keer zal worden verlaagd. De ECB is later gestart met renteverhogingen en zal waarschijnlijk ook langer wachten met die te verlagen.

De langetermijnrente wordt bepaald door de inflatieverwachtingen op langere termijn. Naarmate de economie verder afkoelt, zal ook de inflatie en bijgevolg ook de rente dalen.

Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y ETF

ISIN-code: LU2233156582

Beurs: Xetra

Beheersvergoeding: 0,05%

Ticker (Euronext): PRAB GY

Deze tracker schaduwt de Solactive Eurozone Gov Bond 0-1Y-index. Die bestaat uit overheidspapier van verschillende landen uit de Europese Unie met looptijden tot een jaar. De gemiddelde looptijd bedraagt 0,47 jaar en het gemiddelde rendement bedraagt 3,72 procent. De opbrengsten worden niet uitgekeerd, maar herbelegd.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF

ISIN-code: IE00BGR7L912

Beurs: Xetra

Beheersvergoeding: 0,07%

Ticker (Euronext): IBCC GY

Deze tracker schaduwt de ICE U.S. Treasury Short Bond Index, die bestaat uit Amerikaanse overheidsobligaties met een resterende looptijd van nul tot één jaar. Het gemiddelde rendement bedraagt 5,18 procent. Opbrengsten worden niet herbelegd, maar uitgekeerd. U loop wel een valutarisico, want de obligaties noteren in dollar, maar de ETF in euro.

iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF

ISIN-code: IE00B1FZS806

Beurs: Xetra

Beheersvergoeding: 0,15%

Ticker (Euronext): IBGM GY

Deze ETF schaduwt de Barclays Euro Government Bond 10yr Term-index, die bestaat uit 29 obligaties van met looptijden tussen zeven en tien jaar. Het gemiddelde rendement bedraagt 3,13 procent. De opbrengsten worden uitgekeerd.

iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF

ISIN-code: IE00BGPP6697

Beurs: Xetra

Beheersvergoeding: 0,10%

Ticker (Euronext): IBB1 GY

Deze ETF schaduwt de ICE US Treasury 7-10 Year Index, die bestaat uit dertien Amerikaanse staatsobligaties van met looptijden tussen zeven en tien jaar. Het gemiddelde rendement bedraagt 4,44 procent. De opbrengsten worden uitgekeerd.