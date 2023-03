Blinken met Barrick Gold

Er was weer een crisismoment en de onzekerheid nam toe. Klassiek zien we dan het goud weer blinken. De goudprijs staat op ongeveer hetzelfde niveau als eind februari vorig jaar, toen een recordkoers van 60.300 euro per kilogram werd opgetekend. Daar zijn we daar niet ver meer van verwijderd. De prijs ligt 70 procent hoger dan vijf jaar geleden, maar wie tien jaar geleden goud kocht, heeft niet veel winst. Een buy-and-holdstrategie (kopen en bijhouden) bleek niet de beste.

Dat laatste geldt ook voor Barrick Gold. De voorbije vijf jaar is de aandelenkoers van het mijnbouwbedrijf gestegen met 40 procent. Over tien jaar is er echter bijna 40 procent verlies. Zelfs de koers van de tweede grootste goudproducent ter wereld volgt die van de goudprijs niet. De slechtere prestatie is vooral te verklaren door de mindere resultaten van de afgelopen jaren. De operationele cashflow zakt al drie jaar drastisch. Maar we zien licht aan het einde van de tunnel. We gaan dus à la hausse met onze beproefde strategieën: een geschreven put (defensieve aanpak) en een gekochte call.

Geschreven put

Schrijf de put Barrick Gold september ’23 met uitoefenprijs 22 dollar @ 6,20 dollar

Rond 18 dollar ligt een weerstand die bij een betere beursstemming wellicht makkelijk kan sneuvelen. Een stevige barrière ligt net boven 25 dollar. Dan is de (hoge) premie van 620 dollar (100 x 6,20) al binnen. Een opstoot met 25 procent tot 22 dollar volstaat om de volle winst te verwerven. Blijft de koers zwak presteren, dan kopen we de stukken. Ze kosten dan 15,8 dollar (22-6,2), zo’n 12 procent minder dan de huidige beurskoers.

Gekochte call

Koop de call Barrick Gold januari 2024 met uitoefenprijs 20 dollar @ 1,54 dollar

Als de koers oprukt tot 25 dollar, wordt dit contract intrinsiek 5 dollar waard. De investering van anderhalve dollar gaat dan maal drie. Maar in een sterke beurs kan het aandeel zelfs naar 30 dollar gaan, zoals amper 28 maanden geleden nog het geval was. Even dromen kan en mag, omdat het niet onrealistisch is. Blijft de koers toch onder 21,54 dollar (20+1,54), dan maken we verlies. Dat bedraagt maximaal de betaalde premie van 154 dollar (1,54 x 100).